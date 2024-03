Alfa Romeo ha svelato i primi dettagli della sua prossima generazione di veicoli, evidenziando un impegno rinnovato verso l’Italia nel contesto della sua strategia industriale. Con un’enfasi sul mantenimento della produzione in Italia, il marchio si prepara a introdurre le eredi della Stelvio e della Giulia, promettendo innovazioni tecnologiche e prestazioni avanzate.

Le nuove Stelvio e Giulia saranno integralmente sviluppate e prodotte in Italia, presso lo stabilimento di Cassino (FR).

Questi modelli condivideranno la piattaforma Stla Large, che offre flessibilità di design e prestazioni personalizzate. Utilizzando la piattaforma elettrica Stla Large di Stellantis, già impiegata con successo nella Dodge Charger negli Stati Uniti, Alfa Romeo mira a ridefinire gli standard nel settore dell’automobile di lusso.

Alfa Romeo Stelvio e Giulia: innovazioni tecnologiche e prestazioni

Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia integreranno la suite tecnologica Stla Brain, rappresentando una pietra miliare nel controllo elettronico dei veicoli.

Questo sistema avanzato gestirà tutte le funzioni elettroniche e la gestione dell’energia, garantendo una connettività costante con la rete.

In più, la batteria da 118 kWh a 800 volt consentirà ricariche ultra-rapide, rivoluzionando l’esperienza di guida e garantendo prestazioni eccezionali.

Si prevede che i modelli di punta, con il nome Quadrifoglio, saranno in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.

La Stelvio segnerà l’introduzione della piattaforma tecnologica Stla Brain, che regolerà l’intera vettura, dalla gestione elettronica alla parte elettrica. Questo sistema basato sul cloud offrirà aggiornamenti software over-the-air e servizi personalizzati in continua evoluzione.

Alfa Romeo ha stretto una partnership con Amazon per garantire funzionalità avanzate, tra cui sistemi di realtà aumentata e servizi cloud per una maggiore potenza di elaborazione.

La nuova interfaccia uomo-macchina, Stla SmartCockpit, offrirà un’esperienza di guida completamente personalizzabile, integrando funzioni touch, vocali e gestuali.

Grazie all’intelligenza artificiale, il sistema garantirà un’interazione intuitiva e naturale, migliorando la sicurezza e la comodità del conducente.

Pianificazione del lancio

Alfa Romeo ha confermato che la nuova Stelvio sarà presentata entro la fine del 2025, con il probabile debutto sul mercato nella prima parte del 2026.

La Giulia seguirà l’anno successivo. Entrambi i modelli verranno lanciati in versione elettrica, con la possibilità di offrire versioni termiche prima della trasformazione di Alfa Romeo in un marchio esclusivamente elettrico nel 2027.

Con queste innovazioni e il rinnovato impegno verso l’Italia, Alfa Romeo si prepara a conquistare nuovi mercati e a consolidare la sua posizione come leader nel settore dell’automobile di lusso.