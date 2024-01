Alfa Romeo: trionfo in Austria nel 2023 e grandi progetti per il 2024

Il 2023 è stato un anno di trionfo per Alfa Romeo anche sul mercato austriaco, con ben 1.027 nuove immatricolazioni, registrando un notevole aumento dell’8,9%, pari a 84 unità in più. In un contesto di mercato così impegnativo come quello odierno, il marchio italiano si afferma come uno dei leader indiscussi d’Europa, da quanto evidenziato dalle statistiche.

Il successo è attribuito in parte al lancio del primo SUV compatto elettrificato di Alfa Romeo, il Tonale, che ha suscitato un notevole interesse e una domanda significativa sul mercato. Il direttore di Alfa Romeo in Austria, Grégory Hardouin, esprime la sua soddisfazione per i risultati positivi e anticipa piani ambiziosi per il futuro.

Com’è iniziato il 2024 per Alfa Romeo?

Il 2024 si apre con il debutto dei modelli speciali “Tributo Italiano” per le vetture Giulia, Stelvio e Tonale, già ordinabili presso i concessionari austriaci. Questa serie speciale riflette l’eleganza e lo stile distintivo del marchio, offrendo un’opzione esclusiva per gli appassionati di Alfa Romeo.

Un altro grande annuncio per il nuovo anno è stato dato la presentazione della Alfa Romeo Milano, il primo SUV compatto completamente elettrico del marchio. Oltre alla trazione elettrica al 100%, la Milano sarà disponibile anche con motori classici, ampliando l’offerta per soddisfare una varietà di preferenze di guida. L’anteprima mondiale della nuova auto è prevista per aprile 2024 a Milano, promettendo di introdurre nuovi standard nel segmento dei SUV compatti elettrici. Con questi progetti entusiasmanti, Alfa Romeo si prepara a consolidare ulteriormente la sua presenza e il suo successo nel mercato automobilistico austriaco.

Il “Tributo Italiano” inno al tricolore