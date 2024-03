Pericoli del web, TRUFFA tramite mail: utenti derubati dei loro RISPARMI

Ancora una truffa in grado di rubare credenziali e soldi agli utenti sta girando tramite le varie e-mail.

Le segnalazioni si stanno alternando in maniera vertiginosa sul web con più persone che hanno riferito di aver avuto problemi con un testo all’apparenza davvero invitante. Tutte le informazioni sono presenti nel paragrafo che potete trovare proprio qui in basso.

La nuova truffa gira su tutto il web ed ora usa le e-mail per diffondersi in giro

“Ciao!

Questa sera ti aspetta una sorpresa: la misteriosa Elise è nella tua città proprio ora,

pronta a farvi immergere in un mondo di passione e di piacere.di piacere.

Mi attira l’idea di una serata di passione e volgarità.

di passione e volgarità, e sono alla ricerca di te per rendere questa serata

indimenticabile.

Mi chiamo Elise, e questo invito impertinente è solo un

un piccolo capriccio che ti invio. Il mio sogno è che

che tu strappi via il sottile velo dell’anonimato

e ti tuffi nell’oceano dei nostri desideri appassionati.

Questa sera sono pronto a tutto e ti invito a una serata

che ricorderemo con un sorriso. Cosa ne dici

di incontrarci in questo momento? Sei libero?

So che è insolito per una ragazza fare la prima mossa. Ma

stasera faccio uno strappo alla regola mandandoti questa foto.

nella speranza che accenda la tua fantasia.

Ho scelto questo modo di comunicare per mantenere il nostro

piccolo segreto. Rispondimi nel mio profilo segreto sul sito,

così potremo continuare il nostro divertimento sfrenato.

Trovami con il mio nickname: Starfall_of_surprises

Ti aspetto per svelare tutti i miei segreti e rendere questa notte

davvero indimenticabile.

La tua amica troia, Elise“.

Messaggi truffa come questo sono pericolosissimi ed è pertanto necessario cancellarli e segnalarli tramite il proprio client e-mail. Una volta fatto questo, bisogna impostarli come messaggi da ricevere nella posta indesiderata, così da non vederli nella posta in arrivo.