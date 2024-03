Canone RAI e Bollo auto, le ISTRUZIONI per non pagare

Tra le tasse più odiate ci sono sia il canone Rai che il bollo auto ma ci sono anche dei trucchi utili per non pagarle praticamente mai. Ovviamente bisogna stare attenti a quali sono i canoni della legge che lo permettono ma non è difficile farlo.

Per quanto riguarda il bollo auto, le persone ritengono che pagare una tassa di possesso solo perché si possiede appunto un veicolo, sia un sopruso. Per quanto riguarda il canone Rai invece la situazione è diversa visto che è il Governo ad imporre il pagamento di questa tassa, con l’indignazione degli italiani che persiste ormai da anni. Sebbene le persone siano riuscite a ricevere la possibilità di pagare di meno il canone, l’obiettivo è abolirlo. Nel frattempo sembrano esserci solo poche opportunità per non pagarlo ed appartengono ad alcune categorie di persone.

I primi che possono evitare di pagare il canone Rai sono senza dubbio coloro che non hanno una televisione o una radio in casa. Non ricevere i canali satellitari comporta l’esenzione completa dall’obbligo. Lo stesso vale anche per i militari che risiedono sul territorio italiano e quelli che sono al lavoro da nazioni straniere. Da non sottovalutare poi le persone che hanno compiuto 75 anni di età e che hanno un reddito inferiore agli 8000 € ogni anno: anche in questo caso c’è l’esenzione completa.

Anche il bollo auto è una preoccupazione oltre al canone, ecco come rimediare

Dopo aver visto il canone che è una tassa esercitata a livello nazionale, si passa al bollo che invece cambia da regione a regione. Questa tassa va pagata da chiunque possiede un veicolo ma non da chi ha un’auto elettrica. In Lombardia e in Piemonte ad esempio questa esenzione vale per sempre, mentre nelle altre regioni solo per i primi cinque anni.

Ci sono diverse agevolazioni anche per coloro che possiedono un veicolo ibrido. Chi invece ha la legge 104, è totalmente esente, così come chi ha un auto storica.