Luglio è ancora lontano ma le notizie sui dispositivi Samsung previsti per il Galaxy Unpacked sono parecchie e decisamente interessanti. Quest’anno l’azienda potrebbe davvero stupire il suo pubblico ampliando la scelta tramite l’introduzione di due nuovi dispositivi pieghevoli: una versione Fan Edition del Galaxy Z Fold e una versione Ultra dello stesso. Le differenze tra i vari modelli non sono ancora chiare e la loro esistenza non è stata annunciata dall’azienda, che potrebbe dunque avere piani del tutto differenti.

Le indiscrezioni lasciano comunque ben sperare, soprattutto circa la possibilità che Samsung possa optare per la realizzazione del suo primo smartphone pieghevole economico. Nell’attesa di scoprire se avremo davvero modo di acquistare un dispositivo con display flessibile a un prezzo conveniente, possiamo già dare un’occhiata a quelle che potrebbero essere le colorazioni del Galaxy Z Fold 6 e del Galaxy Z Flip 6.

Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6: ecco tutti i colori realizzati da Samsung!

Ad esprimersi in merito ai probabili colori dei due top di gamma pieghevoli di Samsung è il leaker Ross Young, secondo il quale il Samsung Galaxy Z Fold 6 sarà disponibile in tre opzioni differenti: blu, argento e rosa. Il Samsung Galaxy Z Flip 6, invece, dovrebbe arrivare in quattro colorazioni differenti: giallo, verde, argento e blu.

In merito al design dei due dispositivi al momento sappiamo che Samsung potrebbe dedicarsi maggiormente al suo Galaxy Z Fold 6 apportando alcune lievi modifiche. Il dispositivo potrebbe essere, infatti, più corto e più largo con bordi più squadrati che lo renderanno simile al Galaxy S24 Ultra. Il Galaxy Z Flip 6, invece, potrebbe continuare a proporre un display esterno parecchio ampio senza presentare particolari novità estetiche.

Le settimane che verranno potrebbero comunque far emergere maggiori indicazioni sugli aggiornamenti in arrivo, confermando o smentendo l’arrivo dei due nuovi dispositivi tanto attesi dai più.