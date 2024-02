Samsung Galaxy Z Fold 6 Lite: il nuovo Pieghevole Entry-Level

Nel corso del 2024, Samsung sembra pronta a rivoluzionare il mercato degli smartphone pieghevoli con il lancio di tre nuovi dispositivi. Le informazioni trapelate, riportate dal portale tedesco WinFuture, svelano i codici Q6, B6 e Q6A, dando vita a nuovi membri della famiglia Galaxy Z. Tra questi, particolare attenzione è rivolta al modello Q6A, il presunto smartphone pieghevole entry-level dell’azienda.

Il sito WinFuture ha contribuito a decifrare i misteriosi nomi in codice dei prossimi Galaxy Z, rivelando che il dispositivo con il codename Q6 sarà il Samsung Galaxy Z Fold 6, mentre B6 sarà il Galaxy Z Flip 6. Il terzo e forse più intrigante, il Q6A, è destinato a essere il nuovo pieghevole del gigante sudcoreano.

Possibili dettagli del nuovo pieghevole Samsung

L’analisi dei codici evidenzia una chiara differenziazione nel design dei dispositivi. Mentre il Galaxy Z Fold 6 e il Galaxy Z Flip 6 seguiranno rispettivamente la struttura a “portafoglio” e “a conchiglia”, il nuovo entry-level Q6A sembra condividere il form factor a “portafoglio” del Fold, ma con alcune distinzioni. Considerando la logica di denominazione e il collegamento al Galaxy Z Fold 6, si può speculare che il nuovo pieghevole entry-level potrebbe essere chiamato “Samsung Galaxy A Fold” o “Samsung Galaxy Z Fold 6 Lite”. La lettera “A” potrebbe indicare la fascia di prezzo più accessibile rispetto agli altri due, mentre “Lite” sottolineerebbe la sua natura più leggera e meno avanzata rispetto ai flagship.

Tutti e tre i dispositivi dovrebbero essere svelati durante l’evento Unpacked dell’estate, il quale potrebbe anche essere il palcoscenico per la presentazione di “Galaxy Ring”, il primo anello smart. Il presunto arrivo del Samsung Galaxy Z Fold 6 Lite promette di democratizzare ulteriormente la tecnologia dei dispositivi pieghevoli, offrendo agli utenti un’opzione più accessibile senza compromettere l’innovazione. L’evento Unpacked sarà sicuramente un momento di grande attesa per gli appassionati di tecnologia, pronti a scoprire cosa il colosso coreano ha in serbo per il futuro degli smartphone pieghevoli.