La divisione Xbox di Microsoft ha annunciato qualche settimana fa che alcuni titoli in esclusiva per le console di Redmond sarebbero diventati multipiattaforma. Tra i titoli in arrivo su console Sony e Nintendo c’è Sea of Thieves, un gioco piuttosto atipico.

Sea of Thieves, infatti, si configura come un playground a tema piratesco dove i giocatori possono crearsi la propria esperienza. Infatti, il titolo mette a disposizione varie storie e avventure, ma gli utenti sono liberi di divertirsi come meglio credono, da soli o in compagnia.

Partendo dalla considerazione del titolo sviluppato da Rare più come un’esperienza che come un gioco tradizionale, non sorprende scoprire che gli utenti Sony non vedono l’ora di vestire i panni dei pirati. Infatti, Sea of Thieves è il titolo più preordinato su PlayStation 5 sia negli Stati Uniti che in vari paesi Europei tra cui Francia, Inghilterra e Germania.

I preordini su PS5 di Sea of Thieves sono altissimi, i giocatori vogliono immergersi nei mari pieni di pirati creati da Microsoft e Rare

Le performance sullo store di Sony sono molto interessanti, soprattutto se paragonate agli altri titoli attualmente in uscita. Il gioco dedicato ai pirati ha battuto il numero di preordini di MLB The Show 24, Dragon’s Dogma 2 e Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Gli sviluppatori di Rare hanno messo a disposizione degli utenti tre versioni del titolo. Al fianco della standard, è presente anche l’Edizione Deluxe e l’Edizione Premium. Nella versione Deluxe, i giocatori troveranno le personalizzazioni cosmetiche Ocean Crawler, gli oggetti per la nave Thunderous Fury, l’archibugio Shrouded Ghost Hunter e 10.000 unità di oro.

L’Edizione Premium, oltre a tutti gli elementi presenti nella versione Deluxe, permette di avere accesso al costume e al set per la nave Dark Warsmith, al Plunder Pass per la Stagione 12, cinque giorni di accesso anticipato e il Cane Diabolico.