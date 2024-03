In occasione del Mario Day, giornata dedicata all’idraulico che si celebra il 10 marzo, Nintendo e Illumination hanno fatto un annuncio molto importante. Il prossimo 3 aprile 2026 uscirà nelle sale un nuovo film animato dedicato ai Super Mario Bros.

L’annuncio ha colto di sorpresa tutti gli appassionati ma è stato accolto con molto entusiasmo. Come confermato tramite X/Twitter, i team di Illumination e Nintendo sono rimasti stupiti dall’affetto mostrato dal pubblico verso Super Mario Bros. – Il film.

La pellicola ha superato ogni aspettativa, generando incassi per 1.36 milioni di dollari. Il successo planetario ha permesso al film d’animazione di posizionarsi nella TOP 3 dei film animati di maggior successo, appena dopo Frozen 2 e il remake in live-action de Il Re Leone.

Happy #MAR10Day! To mark the day, please take a look at this video for the latest news about Mario. pic.twitter.com/oPSEAhlqfC

— Nintendo UK (@NintendoUK) March 10, 2024