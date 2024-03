Come cambiare la lingua su Microsoft Word: guida completa

Microsoft Word è uno dei programmi di elaborazione testi più utilizzati al mondo e la possibilità di personalizzare la lingua dell’interfaccia e degli strumenti è fondamentale per gli utenti di diverse regioni e lingue. Sapevi fosse possibile? Ecco quindi una guida completa su come cambiare la lingua su Word, per utenti di Windows, macOS, Android, iPhone e iPad.

Cambiare lingua su Windows

Usando Windows, per modificare la lingua su Word, avviate l’applicazione e aprite un nuovo documento o uno già esistente. Quindi, cliccate su “File” nella parte alta dell’interfaccia e selezionate “Opzioni“, l’ultima voce del menu principale. Dal menu laterale, scegliete “Lingua” e nella sezione “Lingua di visualizzazione di Office“, potete installare altre lingue da Office.com o selezionare la lingua desiderata dall’elenco e impostarla come preferita.

Lingue di Word su macOS

Su macOS, la lingua di Office per Mac corrisponde alla lingua principale del sistema operativo. Per cambiarla, accendete il computer e scegliete il menu Apple, quindi selezionate “Impostazioni di Sistema“, “Generali” e infine “Lingua e Zona“. Modificate la lingua principale del sistema e avrete su Word ciò che avrete scelto.

La modifica su Android

Per chi possiede i dispositivi Android, la lingua di visualizzazione di Word Office dipende dalla lingua principale impostata nel sistema. Aprite “Impostazioni” e selezionate “Sistema” (o “Lingue e input“), poi scegliete “Lingue” e selezionate una nuova lingua principale.

Word anche su iPhone e iPad

Su iPhone e iPad, trovate e aprite “Impostazioni” sul vostro dispositivo, quindi selezionate “Generali” e “Lingua e Zona“. Cercate “iPhone Language” o “Lingua iPhone” e toccate la lingua desiderata.

Controllare l’ortografia su Word

Avete sempre il timore di sbagliare con la grammatica? Utilizzate controllo ortografia e grammatica su Word, avviate l’applicazione e aprite o create un documento. Nella scheda “Revisione“, selezionate “Lingua” e poi “Preferenze lingua“. Qui potete selezionare la lingua desiderata per il controllo ortografico e grammaticale.

Seguendo questi semplici passaggi, potrete personalizzare la lingua su Microsoft Office in base alle vostre preferenze e esigenze linguistiche e correggere i vostri testi.