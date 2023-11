Sul web è arrivato ufficialmente Microsoft Office 2024, nella sua nuovissima versione tutta da scoprire. Si tratterà, a tutti gli effetti, dell”inizio di un’era tutta nuova per l’app, soprattutto per quanto riguarda il suo utilizzo nel settore aziendale.

Microsoft Office, ha infatti introdotto CoPilot, un software all’avanguardia che sfrutta le attuali potenzialità dell’intelligenza artificiale. Questa tecnologia è stata studiata al fine di garantire un miglioramento dell’esperienza d’uso dell’ utente per programmi come Word, Excel e Powerpoint.

Microsoft Office 2024, cosa dovremmo aspettarci ?

Microsoft Office 2024, ha in serbo però altre numerose novità. Infatti, è stata proprio la società ad aver dichiarato ufficialmente di essere in procinto di rilasciare anche un’altra versione della suite Office 2024.

Il software sarà rilasciato, probabilmente, tra il terzo e il quarto trimestre del 2024 e potrà essere acquistato ed installato, senza alcun problema, su tutti i dispositivi compatibili e senza dover sottostare a servizi in abbonamento.

Come detto, la nuova versione potrà godere delle potenzialità dell’intelligenza artificiale, tuttavia non sappiamo ancora molto per quanto riguarda alcune inedite capacità. Capacità e nuove possibilità di utilizzo che la società si sta impegnando a tenere ancora ben nascoste, per non rinunciare all’effetto sorpresa.

In ogni caso è molto probabile che, almeno dal suo primo lancio, la nuova interfaccia del software sia molto simile alla versione di Office 365, che già conosciamo.

Tuttavia per informazioni più dettagliate a riguardo non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo.

Dunque, restate sintonizzati per tutti i successivi sviluppi che non tarderemo a riportarvi con l’accuratezza di sempre !