KONAMI ha confermato il debutto di un importantissimo aggiornamento per Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS. Il titolo dedicato al gioco di carte collezionabili si espande per integrare la nuova evoluzione delle Evocazioni.

Si tratta di una meccanica inedita che renderà i mostri presenti su Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS ancora più potenti. A partire dal 28 febbraio, i giocatori potranno richiamare l’Evocazione Maximum durante le sfide presenti nel Rush Duel.

In questo modo, le sfide saranno sempre più impegnative, avvincenti e coinvolgenti. Inoltre, per rendere il gameplay ancora più variegato, il nuovo aggiornamento introduce una nuovo tipo di carta mostro chiamata Mostri Maximum.

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS introduce una nuova meccanica di gameplay che introduce le evocazioni dei Mostri Maximum

Quando un Duellante richiamerà l’Evocazione Maximun, sarà possibile combinare insieme tre Mostri Maximum che andranno a formare un unico mega-mostro. Il nuovo mostro così evocato sarà dotato di una forza incredibile e poteri unici che renderanno le sfide estremamente tattiche.

Arrivare a richiamare l’Evocazione Maximun non sarà facile. I Duellanti dovranno avere nella propria mano di gioco i tre Mostri Maximum necessari per creare la combinazione. Quando si vorrà sprigionare il potere del mega-mostro, sarà possibile avviare l’evocazione e ottenere un vantaggio non indifferente.

Infatti, il mega-mostro è estremamente potente e versatile. Oltre alla potenza intrinseca dell’evocazione, nettamente maggiore rispetto alle carte tradizionali, sarà possibile utilizzare i poteri e gli effetti individuali di ognuna delle tre carte che compongono l’Evocazione Maximun.

Un esempio di Evocazione Maximum che sarà possibile attivare è quello delle “Le tre Sorelle Arpie“. Per avviare la loro trasformazione sarà necessario avere in mano Sorelle Arpie [L], Sorelle Arpie e Sorelle Arpie [R] e ottenere un nuovo mostro da oltre 3400 punti di attacco.

Le Sorelle Arpie saranno fornite a tutti i duellanti che effettueranno il log-in su Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS. I bonus ai Duellanti, inoltre, permetteranno di ottenere fino a 1.000 Gemme oltre a tanti altri regali.