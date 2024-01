Konami Digital Entertainment ha avviato i festeggiamenti per celebrare il 7° Anniversario di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS. Tutti gli appassionati delle sfide basate sul gioco di carte collezionabili potranno divertirsi con bonus esclusivi e regali speciali.

La nuova campagna inizierà il 12 gennaio e i Duellanti riceveranno bonus per il log-in sempre diversi per ogni giorno di accesso al titolo. Tra le ricompense più importanti che sarà possibile riscattare ci sono carte iconiche Prismatic Foil Ultra Rare che renderanno il proprio deck sempre più potente.

Non mancheranno anche i card pack per costruire combinazioni d’attacco e difesa oltre ad una serie di accessori speciali pensati per il settimo Anniversario. A completare i regali, i Duellanti Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS potranno ricevere anche Skill Ticket, carte personaggi e fino a 1.000 Gemme.

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS festeggia il settimo anniversario ma i regali sono tutti per i Duellanti, ecco come ricevere tre Drago Bianco Occhi Blu

Tra le carte iconiche premio ci sarà anche l’aggressiva Spada Rivelatrice. La carta SPEED DUEL sarà in edizione Prismatic Foil Ultra Rara per rendere la propria collezione sempre più esclusiva e potente. A supporto ci sarà anche la nuova Carta abilità chiamata Spada Protettiva.

Ma non è tutto, gli appassionati di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS non potranno rinunciare ai tre Drago Bianco Occhi Blu in versione Prismatic Foil Rarity edizione SPEED DUEL. Si tratta di una delle carte più iconiche del manga e degli anime e andrà ad impreziosire il deck per vincere ogni duello.

In aggiunta a tutti le ricompense, i giocatori potranno anche affrontare missioni speciali. Il completamente di questo sfide permetterà di ottenere icone commemorative e ulteriori 777 Gemme per rendere ancora più ricco il bottino complessivo. Per maggiori informazioni è possibile visitate il sito ufficiale.