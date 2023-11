Konami Digital Entertainment ha annunciato il debutto di una nuova campagna per Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Questa volta, i Duellanti potranno celebrare il 25° anniversario del gioco di carte di Yu-Gi-Oh! e vincere tanti premi unici.

In particolare, la nuova campagna premierà la fedeltà dei giocatori e la costanza. Per ogni accesso al gioco, i duellanti potranno ricevere bonus login sempre più sostanziosi e ricchi che permetteranno di migliorare il proprio deck.

Tra le ricompense più ambite ed interessanti non possiamo non citare le 1.000 gemme complessive che sarà possibile ricevere in forma totalmente gratuita. I giocatori dovranno solo effettuate un accesso a Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL.

Su Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL si festeggiano i 25 anni del gioco di carte di Yu-Gi-Oh! con tanti premi per i giocatori

Tuttavia, per sbloccare le ricompense più interessanti ci sarà bisogno di effettuare più accessi durante la durata dell’intera campagna. Effettuando il login in sette giorni diversi, tra il 2 novembre 2023 e il 5 gennaio 2024, anche e una carta speciale.

Si tratta di una carta Egyptian God, in particolare Obelisk il Tormentatore. A rendere ancora più speciale la carta è il Royal Finish con artwork alternativo, una preziosa aggiunta per la propria collezione.

Di seguito riportiamo tutti i premi che i giocatori potranno sbloccare e il numero di login necessari per ogni premio:

Giorno 1: Carta Royal Finish Obelisk il Tormentatore (artwork alternativo)

(artwork alternativo) Giorno 2: 500 Gemme

Giorno 3: “The Ones Who Serve Ra” Secret Pack Ticket

Giorno 4: 300 Gemme

Giorno 5: Icona Obelisk il Tormentatore (artwork alternativo)

(artwork alternativo) Giorno 6: “The Ones Who Serve Ra” Secret Pack Ticket

Giorno 7: 200 Gemme

Inoltre, gli appassionati del gioco di carte di Yu-Gi-Oh! potranno acquistare anche un nuovissimo set Slifer il Drago del Cielo. Il pacchetto è dedicato al Dio dalle ali cremisi e includerà Slifer il Drago del Cielo con artwork alternativo in edizione Royal Finish. Saranno presenti anche 25 Master Pack contenenti 3 Carte SR per confezione e altri tre oggetti Slifer il Drago del Cielo: Duel Field, Sleeve e Icona. L’intero set avrà un costo in-game di 2.500 Gemme.

Su Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL arriva anche il Secret Pack denomiato “I Servitori di Ra”. I giocatori potranno ricevere Drago Alato di Ra con artwork alternativo aprendo gratuitamente un pacchetto durante il periodo che va dal 27 novembre al 10 gennaio 2024.