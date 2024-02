Microsoft ha a lungo espresso l’intenzione di consentire ai giocatori di accedere ai propri titoli digitali attraverso il servizio di Xbox Cloud Gaming, ma ci sono stati dei ritardi dovuti alla necessità di ottenere accordi con i detentori dei diritti. Tuttavia, secondo una conversazione tra il capo di Xbox, Phil Spencer, e un utente Xbox chiamato NASburg, sembra che Microsoft si stia preparando a lanciare questa funzionalità entro la fine del 2024.

Xbox Cloud Gaming è un servizio che offre una vasta gamma di giochi da giocare attraverso il web, PC Windows, dispositivi Android e alcune smart TV moderne, tutto integrato all’interno di Xbox Game Pass Ultimate. Questo permette ai giocatori di scegliere tra un’ampia selezione di titoli da eseguire in remoto, eliminando la necessità di possedere una console o un PC. Oltre ai titoli proprietari di Microsoft come Halo, Gears of War, Forza e Flight Simulator, il servizio include anche una vasta selezione di giochi di sviluppatori terzi.

A quando Xbox Cloud Gaming?

Secondo la conversazione tra Phil Spencer e NASburg, condivisa su Twitter, sembra che Microsoft abbia intenzione di soddisfare la richiesta di poter giocare ai propri giochi digitali tramite Cloud Gaming entro la fine dell’anno. Tuttavia, resta da vedere se questa tempistica sarà rispettata e se il servizio sarà in grado di gestire l’aumento della domanda.

Xbox Cloud Gaming continua a crescere , ma ci sono diverse sfide che dovrà affrontare. Uno dei principali problemi è rappresentato dai tempi di attesa prolungati durante i momenti di picco di utilizzo, come accaduto con alcuni giochi come Palworld. Microsoft sta lavorando per aumentare la capacità dei server, ma potrebbe essere necessario un grande sforzo per soddisfare la domanda entro la fine dell'anno.