Il 2 febbraio, Apple ha introdotto Vision Pro, il suo primo visore per la realtà mista. Tuttavia, al momento, il lancio è limitati agli Stati Uniti senza una data precisa per il debutto in Europa.

L’assenza di una data precisa per il lancio in Europa ha generato molte speculazioni e discussioni nel panorama tecnologico. Mentre alcuni affermano che Apple potrebbe accelerare il processo di distribuzione, altri ritengono che ci vorrà più tempo del previsto.

Quali sono le ipotesi riguardanti Apple Vision?

Tra le ipotesi più ottimistiche si discute la possibilità che arrivi sul mercato Europeo entro la prima metà del 2024. Si ipotizza che Apple voglia sincronizzare il lancio con eventi chiave nel calendario dell’azienda, come la Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024, durante la quale potrebbe mettere in luce le potenzialità dell’ecosistema di sviluppo per visionOS e l’intelligenza artificiale proprietaria dell’azienda.

Tuttavia, non tutti sono così ottimisti riguardo a un rapido lancio internazionale di Vision Pro. Alcuni analisti prevedono un possibile ritardo fino al 2025 per l’arrivo del visore in Europa e in Asia. Le ragioni dietro a questa prospettiva includono sfide legate alla catena di approvvigionamento, con segnali che indicano una disponibilità limitata del prodotto e possibili problemi logistici che potrebbero rallentare il processo di distribuzione.

Inoltre, vi sono preoccupazioni riguardo alla preparazione degli Apple Store per accogliere le vendite su appuntamento di Vision Pro e per condurre sessioni demo del prodotto. Questo processo potrebbe richiedere del tempo per essere completato in modo adeguato, aumentando potenzialmente il ritardo nell’arrivo del visore nei mercati internazionali.

In definitiva, mentre l'attesa per l'arrivo di Vision Pro in Europa e Asia continua, rimane da vedere se Apple sarà in grado di superare le sfide e rispettare le aspettative.