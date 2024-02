L’attesissimo Nothing Phone (2a) si sta avvicinando al proprio debutto. Il brand si sta avvicinando al lancio ufficiale creando non poche aspettative, rilasciando poche informazioni ma in maniera costante.

Fino ad ora, Nothing ha commercializzato due smartphone e due modelli di cuffie e questo nuovissimo Phone (2a) rappresenta una scommessa. Infatti, il device si configura come uno smartphone che punta a primeggiare nella fascia media del mercato.

Il prossimo 5 marzo, il Nothing Phone (2a) verrà presentato ufficialmente al pubblico. In attesa di scoprire la scheda tecnica ufficiale, possiamo raccogliere tutte le indiscrezioni emerse fino ad ora per ricostruire la dotazione hardware.

Nothing Phone (2a) sarà presentato nel corso dei prossimi giorni e l’azienda conferma la presenza della Glyph Interface

See the world through fresh eyes. Phone (2a) is a product of daring design decisions and meticulous engineering. The smartphone we’ve always wanted to make. Get ready for the full reveal on 5 March 2024. pic.twitter.com/laTaJAHvTP — Nothing (@nothing) February 27, 2024

Tuttavia, per essere considerato uno smartphone Nothing a tutti gli effetti, deve essere presente quello che è il marchio distintivo del brand. La Glyph Interface sarà presente sul device e a confermarlo è la stessa azienda attraverso un post su X/Twitter.

Grazie all’immagine condivisa, possiamo notare la presenza di almeno tre LED che circonderanno l’isola che ospita il comparto fotografico. I LED si illumineranno a ritmo della suoneria per notificare chiamate e messaggi oltre a fungere da flash per migliorare gli scatti. Si tratta di una feature presente anche sugli altri modelli del produttore che non poteva mancare anche su questo device.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, ci aspettiamo la presenza di un display OLED da 6.7 pollici dotato di risoluzione FHD+ e un refresh rate da 90Hz. Le prestazioni saranno garantite dal SoC MediaTek Dimensity 7200 o dal Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Purtroppo al momento non c’è ancora la conferma ufficiale della presenza di uno o dell’altro chipset.

I tagli di memoria RAM saranno da 6GB o da 8GB mentre lo storge interno sarà da 128GB/256GB. Il comparto fotografico sarà composto da un sensore principale da 50MP a cui si affianca un sensore ultra-wide da 8MP. La fotocamera frontale, invece, sarà da 16MP. La batteria sarà da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. Il prezzo di lancio potrebbe aggirarsi introno ai 350 euro.