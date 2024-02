Nothing ha sollevato il velo sul suo imminente Phone (2a), promettendo un’esperienza senza precedenti nel mondo degli smartphone.

La società ha rivelato oggi che il nuovo dispositivo sarà alimentato dal processore personalizzato Dimensity 7200 Pro, sviluppato in collaborazione con MediaTek.

Questa partnership mira a fornire prestazioni eccezionali con un consumo energetico ottimizzato, portando la tecnologia degli smartphone a nuovi livelli di efficienza.

Il cuore pulsante del Nothing Phone (2a) sarà il processore Dimensity 7200 Pro, costruito utilizzando la tecnologia di processo a 4 nm di seconda generazione di TSMC. Questo chip a 8 core, con una velocità di clock fino a 2,8 GHz, garantirà una potenza di calcolo straordinaria. Consentendo agli utenti di gestire qualsiasi attività con fluidità e rapidità.

Ma non è tutto, grazie alla nuova tecnologia RAM Booster, il dispositivo offrirà un multitasking reattivo e senza interruzioni, anche nelle situazioni più impegnative.

Nothing Phone: design innovativo e caratteristiche distintive

Il Nothing Phone (2a) presenterà un design distintivo, con una dual camera orizzontale posizionata al centro della scocca in un modulo a pillola.

La caratteristica scocca semi-trasparente e le tre strisce LED della Glyph Interface aggiungono un tocco di originalità e stile al dispositivo. Questo nuovo render conferma i precedenti leak e rafforza l’attesa intorno alle prestazioni e al design unici del prossimo smartphone di Nothing.

Le informazioni trapelate indicano che il Phone (2a) di Nothing si concentrerà molto sulla fotografia, offrendo una doppia lente posteriore con sensori principali da 50MP ciascuno. Questo include:

Un sensore Samsung S5KGN9 per le foto standard;

per le foto standard; Un sensore ultra grandangolare Samsung S5KJN1 per catturare scene più ampie e dettagliate.

In più, la fotocamera frontale da 32MP, basata sul sensore Sony IMX615, promette selfie di alta qualità e videochiamate nitide.

Potenza e fluidità senza compromessi

Sotto il cofano, il Nothing Phone (2a) sarà dotato di 8GB di RAM e fino a 128GB di spazio di archiviazione. L’interfaccia utente Nothing OS 2.5, basata su Android 14, garantirà un’esperienza fluida e personalizzabile.

Mentre la batteria da 4.290mAh con ricarica rapida da 45W assicurerà una lunga durata della batteria. Consentendo agli utenti di godersi il dispositivo per tutto il giorno senza preoccupazioni.

Con l’annuncio ufficiale previsto per il 5 Marzo alle ore 12:30, l’attesa intorno al Nothing Phone (2a) continua a crescere, alimentata dalle promesse di prestazioni rivoluzionarie e design distintivo.