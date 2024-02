Xiaomi Watch 2: Il nuovo smartwatch con Wear OS disponibile in Europa

Il Mobile World Congress 2024 ha visto la presentazione ufficiale del tanto atteso Xiaomi Watch 2, il nuovo smartwatch della casa cinese che arriva sul mercato europeo a distanza di qualche mese dal suo predecessore, lo Xiaomi Watch 2 Pro. Sebbene alcuni rivenditori avessero anticipato l’uscita del dispositivo, è durante l’evento che la società ha ufficialmente svelato tutte le sue caratteristiche e ha annunciato la sua disponibilità sul mercato.

Lo Xiaomi Watch 2 è già disponibile all’acquisto presso alcuni negozi europei, tra cui Amazon e in Italia presso catene come MediaWorld e Unieuro. Il nuovo smartwatch promette di offrire caratteristiche tecniche all’avanguardia, confermando l’impegno di Xiaomi nel settore dei dispositivi indossabili.

Specifiche tecniche dell’innovativo Xiaomi Watch 2

Rispetto al modello Pro, lo Xiaomi Watch 2 presenta un design simile ma con alcune differenze significative. Dotato di uno schermo AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione di 466 x 466 pixel, il dispositivo consegna all’utente un’esperienza visiva nitida e luminosa. Il suo “motore” è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, che garantisce prestazioni eccellenti in ogni occasione.

La cassa dello Xiaomi Watch 2 è realizzata in alluminio e presenta un diametro di 46 mm, conferendo al dispositivo un aspetto moderno ed elegante. Tra le caratteristiche principali troviamo la connettività Bluetooth, il supporto NFC per i pagamenti in mobilità, il GPS per il tracciamento dell’attività fisica (con oltre 150 attività supportate) e una serie di sensori per il monitoraggio della salute, tra cui il battito cardiaco e il livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Grazie alla resistenza all’acqua fino a 5 ATM, lo smartwatch è adatto anche per il nuoto e per un utilizzo quotidiano senza preoccupazioni. La connessione con lo smartphone avviene tramite Bluetooth 5.2 ed è disponibile anche la connettività Wi-Fi, che consente di usufruire di tutte le funzionalità offerte dal sistema operativo Wear OS.

La batteria dello Xiaomi Watch 2 promette un’autonomia fino a 65 ore, il che rappresenta un ottimo risultato considerando le numerose funzionalità a disposizione. Tra le app preinstallate troviamo Google Play Store, Google Wallet, e Maps, che ne arricchiscono ulteriormente l’utilizzo. Disponibile nelle colorazioni Black e Silver, lo Xiaomi Watch 2 ha un prezzo di vendita consigliato di 199,99 euro per entrambe le varianti con cinturino in silicone. Anche se lanciato sul mercato da pochi giorni, è già possibile trovarlo in alcuni negozi a un prezzo scontato di 179,99 euro.