Continuano gli ultimi ritocchi su uno dei prossimi smartphone di punta del neonato marchio Nothing. Ci riferiamo in particolare al prossimo Nothing Phone 2a e di quest’ultimo se ne sono sentire davvero di tutti i colori. Quel che è certo è che ci troveremo di fronte ad un dispositivo dalle ottime prestazioni. Questo è quello che hanno da poco confermato i benchmark appena pubblicati in rete. Il nuovo smartphone di Nothing ha infatti totalizzato ottimi punteggi.

Nothinh Phone 2a, il nuovo top di gamma del marchio ha ottimi punteggi nei benchmark

Il prossimo top di gamma a marchio Nothing promette davvero bene dal punto di vista prestazionale. Come già accennato in apertura, infatti, nel corso delle ultime ore sono emersi i risultati dei benchmark del di questo nuovo smartphone su AnTuTu. Il noto sito web di benchmark ha quindi confermato che il nuovo Nothing Phone 2a sarà un vero mostro di potenza per essere un dispositivo appartenente a questa fascia di prezzo.

Nello specifico, lo smartphone ha infatti totalizzato un ottimo punteggio pari a 236,788 punti per la CPU e 137,288 punti per GPU. Tutto questo sembra che sarà possibile grazie alla presenza di un processore decisamente interessante. Sembra che si tratterà del soc MediaTek Dimensity 7200. Nell’immagine appena emersa dei benchmark possiamo notare come siano presenti anche altri due dispositivi, ovvero Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ e OnePlus Nord CE 2.

Entrambi gli smartphone montano lo stesso soc di Nothing Phone 2a ma, nonostante questo, i punteggi più alti sono stati totalizzati sempre dal dispositivo di casa Nothing. L’azienda avrà sicuramente apportato delle feature che rendono questo nuovo smartphone il top.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche, ricordiamo che il nuovo device a marchio Nothing potrà vantare la presenza sul fronte di un display con tecnologia AMOLED e con una diagonale da 6.71 pollici. Lo smartphone in questione dovrebbe inoltre poter contare su due fotocamere posteriori. Si parla di un sensore fotografico principale da 50 MP Samsung ISOCELL S5KGN9 e un sensore secondario grandangolare da 50 MP ISOCELL JN1.