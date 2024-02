Negli ultimi anni ha spopolato il fenomeno degli altoparlanti intelligenti. Si tratta di piccoli dispositivi integrati con un assistente vocale che permettono di riprodurre musica e svolgere altre piccole funzioni.

Uno degli esempi più famosi è sicuramente l’Amazon Echo con integrata l’assistente vocale Alexa. Sono degli altoparlanti sviluppati dall’azienda di Bezos intorno ai 2014 e che funzionano mediante dei comandi vocali.

Alexa con il passare degli anni ha subito sempre più modifiche che hanno portato numerose integrazioni e miglioramenti delle sue funzionalità.

Nel 2018 ad Alexa, Apple decide di rispondere con la prima generazione di HomePod integrato con il suo assistente vocale, Siri. L’altoparlante è progettato per eseguire dei precisi comandi vocali come la riproduzione di musica, lo svolgimento di alcune attività quotidiane come l’impostazione di sveglie e timer e il controllo dei dispositivi smart home presenti nelle case.

Infatti, grazie a questi dispositivi, è anche possibile accendere le luci di casa e molto altro.

Apple, in futuro HomePod verrà integrato con un display

Apple ha anche proposto una versione Mini del suo altoparlante e come per tutti i dispositivi è al lavoro per effettuare degli incredibili aggiornamenti.

Secondo le indiscrezioni di Mark Gurman, un giornalista di Bloomberg, in futuro Apple vorrebbe integrare un display su HomePad.

A quanto pare il colosso di Cupertino avrebbe sondato il terreno con dei fornitori esterni per l’inizio dei lavori su un display integrato molto simili allo schermo di un iPad.

Ovviamente non si sa ancora se Apple effettivamente arriverà a progettare un dispositivo del genere ed eventualmente questo non accadrebbe prima del 2025.

Non è però la prima volta che Apple si focalizza sui dispositivi smart home. Già in passato l’azienda stava lavorando all’idea di un display da appendere al muro che integrasse le funzionalità di un HomePod, di Apple TV e di una videocamera.

Non ci resta che attendere ancora qualche anno per vedere se questi interessanti progetti vedranno la luce.