Secondo quanto riportato dal portale WinFuture, i tre nomi in codice dei prossimi dispositivi pieghevoli Samsung sono Q6, B6 e Q6A. Se confrontiamo questi codici con lo storico dei codename dei precedenti modelli della serie Galaxy Z, possiamo fare alcune supposizioni.

Vediamo nello specifico i nuovi gioielli di Samsung

Samsung Galaxy Z Fold 6 (codename: Q6): Questo dispositivo rappresenta la prossima iterazione nella serie di smartphone pieghevoli.

Samsung Galaxy Z Flip 6 (codename: B6): Il Galaxy Z Flip 6 sarà il successore del popolare smartphone pieghevole a conchiglia.

Nuovo smartphone pieghevole entry-level di Samsung (codename: Q6A): Questo nuovo dispositivo pieghevole entry-level di Samsung è destinato a offrire un’opzione più accessibile nel mercato degli smartphone pieghevoli.

L’emersione dei tre nomi in codice, soprattutto da una fonte autorevole come WinFuture, sembra confermare l’arrivo di una gamma più ampia di smartphone pieghevoli da parte di Samsung nel corso del 2024. Questo rappresenterebbe una novità rispetto al solito lancio di due modelli. È plausibile che tutti e tre i dispositivi saranno svelati durante l’evento Unpacked dell’estate, un’occasione importante per presentare le ultime innovazioni.

Oltre ai tradizionali successori dei modelli Fold e Flip, l’introduzione di un nuovo smartphone pieghevole entry-level aggiunge un’interessante dimensione alla linea di prodotti pieghevoli della società asiatica. Questo potrebbe ampliare ulteriormente la portata dei dispositivi pieghevoli verso una base di consumatori più vasta, offrendo opzioni più accessibili senza compromettere significativamente le prestazioni o l’esperienza utente.

Inoltre, la menzione di Galaxy Ring, il presunto primo anello smart della società, aggiunge ulteriore attesa e interesse all’evento Unpacked dell’estate. Se confermato, questo potrebbe rappresentare un passo audace da parte di Samsung nell’espandere il proprio ecosistema di dispositivi indossabili e smart, introducendo un prodotto completamente nuovo che potrebbe ridefinire le aspettative nel settore degli indossabili.