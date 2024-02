James Bond avrà nei prossimi film un auto elettrica?

La fatidica domanda di chi sarà il prossimo James Bond non è ancora stata chiarita, ma spunta, invece, un’idea di quale potrebbe essere il nuovo veicolo della saga. La collaborazione con Aston Martin già lascia intendere quale sarà la nuova auto modificata da Q. Di recente il CEO e CTO di Lucid Motors, Peter Rawlinson, ha ipotizzato che per il prossimo film potrebbe comparire un veicolo totalmente elettrico.

Marchiato come uno dei franchise di maggior successo di tutti i tempi, la saga del leggendario agente doppio 0, James Bond, è riuscita a cavarsela molto bene anche dopo la morte del suo autore. Ian Fleming, scrittore britannico ormai di fama mondiale, presentò al pubblico il suo primo adattamento cinematografico dei suoi romanzi nel 1958, con l’annuncio di “Dr. No”.

Nel tempo i titoli presentati dal franchise hanno visto ben 7 diversi protagonisti di Bond: da Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, fino a Daniel Craig. Quest’ultimo ha appena terminato il suo manato di 15 anni, aprendo le porte per una prossima candidatura al ruolo di spia più ambito del cinema. Eon Productions (responsabile della maggior parte dei film di Bond) ed il distributore MGM ancora non rendono pubblico chi sarà il prossimo 007. Anche se la decisione non sembra prossima all’arrivo, il ruolo, però, continuerà sicuramente ad esserci.

Fu proprio lo stesso Fleming a caratterizzare il suo personaggio rendendolo un amante del mondo delle corse. E ciò rispecchia a pieno la vasta gamma di automobili di cui dispone il mitico agente sotto copertura: dalla Lotus Esprit, alla Aston Martin DB10, senza scordarsi della magnifica Aston Martin DB5. Quest’ultima infatti caratterizza il personaggio di Ian, grazie al fatto che fu una delle prime auto del britannico presentate sul grande schermo.

James Bond: la prossima vettura sarà elettrica?

In conclusione il veicolo scelto in quasi tutti i film risulta essere un Aston Martin, e senza dubbio, sarà ancora l’auto che caratterizzerà ancora il personaggio al cinema. Sta volta, però, in una configurazione 100% elettrica.