Il Triangolo delle Bermuda, un’ area che comprende Miami, Bermuda e Porto a Rico, è uno dei posti più strani e affascinanti della Terra che è stato sempre al centro di misteri e leggende; tutto è partito ottant’ anni fa quando un aereo della Marina degli Stati Uniti decollò dalla Florida per un’ esercitazione e scomparve misteriosamente nel Triangolo delle Bermuda senza lasciare traccia di sé. Anche l’ aereo di soccorso che era stato inviato per cercare i dispersi sparì in questo luogo.

Da questo fatto sono scomparse molte navi e aerei nel tempo facendo nascere su questo luogo numerose leggende riguardanti mondi paralleli, mostri marini e perfino rapimenti alieni; certo è che questo è uno dei pochi luoghi dove il nord vero con il nord magnetico corrispondono complicando le letture sulle bussole. Queste misteriose scomparse sono attribuite, nella realtà, a degli errori umani di costruzione degli aerei o delle navi.

Triangolo delle Bermuda, vicende che lo rendono famoso

Le vicende che si sono sviluppate intorno a questo luogo, a cominciare dalla prima, quella della Marina, sono frutto di errori umani dato che l’ aereo in questione non aveva delle bussole molto precise come quelle dei giorni nostri per cui non avendo delle informazioni precise sulla posizione l’ aereo si perse nella tempesta. Questo luogo ospita anche una delle trincee sottomarine più profonde del mondo dove i relitti scomparsi giacciono sul fondale da moltissimi anni; dato che si trovano a queste profondità è molto complicato recuperare i relitti dei velivoli o delle navi.

Il Triangolo delle Bermuda, comunque sia, resta sempre molto intrigato e pieno di misteri che continuano a stupire le persone anche a distanza di molti anni dalle vicende accadute dato che oramai un po’ di mistero fa quasi sempre divertire e meravigliare qualsiasi persona ne senta parlare.