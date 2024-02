L’atteso debutto del visore Apple Vision Pro è fonte di grande entusiasmo tra esperti ed appassionati. Purtroppo però c’è chi si sta cimentando in una serie di situazioni oltre che rischiose anche illegali. La prova di ciò ci viene fornita da un audace utente, Dante (@lentinidante), che si è cimentato nella guida indossando il dispositivo. Ben Geskin, un entusiasta della tecnologia, ha riportato l’incidente su X, suscitando l’attenzione di molti sulla potenziale pericolosità che deriva dall’utilizzo del Visore mentre si guida.

Il visore Apple Vision Pro offre un’esperienza “mixed reality” unica, combinando abilmente realtà virtuale e realtà aumentata, consentendo agli utenti di visualizzare l’ambiente circostante con una fedeltà straordinaria e una bassa latenza. Nonostante tali capacità avanzate presentate dal dispositivo, il suo utilizzo durante la guida è inequivocabilmente illegale e pericoloso.

Giuda in autostrada con l’Apple Vision Pro

Apple stessa ha chiaramente dichiarato nel manuale del visore, nel capitolo sulla sicurezza, che è strettamente vietato guidare indossando il Vision Pro, evidenziandone il rischio associato al suo utilizzo mentre si è alla guida. Questa restrizione è valida in tutti gli Stati americani. E non è tutto. Infatti, l’Azienda di Cupertino ha sottolineato che non è permesso indossare nemmeno cuffie, poiché questo tipo di dispositivi possono distogliere l’attenzione di chi guida in maniera significativa e rischiosa.

Nel video condiviso su X, viene mostrato che l’utente cimentatosi nella guida con il visore mixed reality viene quasi fermato dalla polizia locale, che però arriva (inquadrati nel video stesso) quando la vettura è ormai ferma. Se questo “evento” fosse avvenuto su un’autostrada, Dante avrebbe potuto affrontare conseguenze più serie, sia dal punto di vista della sicurezza, sia per quanto riguarda la componente legale. Infatti, essendo il video incriminato ancora presente sul noto social di microblogging, la situazione potrebbe peggiorare, potenzialmente esponendo l’utente a sanzioni legali “a posteriori”.

Questo episodio sottolinea come anche le attesissime novità tecnologiche di intrattenimento possono portare a situazioni di pericolo. È evidente la necessità di rispettare le leggi sulla sicurezza stradale e di utilizzare dispositivi come il Vision Pro in modo responsabile, evitando comportamenti illegali che mettono a rischio la vita degli automobilisti e di chi li circonda.