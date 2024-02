Anche questo mese i clienti Iliad e MVNO possono passare a WindTre e ottenere una delle straordinarie offerte del pacchetto WindTre GO. A partire da soli 7,99 euro al mese, il gestore permette di attivare delle ottime tariffe tramite le quali poter usufruire di tantissimi Giga di traffico dati per la navigazione.

I clienti provenienti da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Lyca Mobile e Poste Mobile possono recarsi in uno dei punti vendita abilitati o accedere al sito ufficiale del gestore e procedere facilmente con l’acquisto della SIM e l’attivazione dell’offerta scelta. Nella maggior parte dei casi, WindTre regala la nuova SIM e non richiede alcuna spesa iniziale per l’attivazione delle sue offerte.

WindTre GO: ecco tutte le offerte disponibili!

Il pacchetto di offerte WindTre GO include cinque opzioni differenti per il costo di rinnovo e la quantità di Giga di traffico dati inclusa. Ognuno ha la possibilità di trasferire il numero dal precedente operatore, scegliere la versione più adeguata alle proprie esigenze e procedere con l’attivazione. Ecco tutte le opzioni del momento: