James Cameron ha creato il franchise di Avatar con l’intento di raccontare una storia incentrata sui temi della famiglia e dell’appartenenza attraverso le generazioni. Nel primo film abbiamo scoperto la storia di Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana) mentre nel secondo, la storia era incentrata sulle avventure della loro famiglia.

I prossimi capitoli espanderanno ulteriormente la mitologia di Pandora e dei suoi abitanti attraverso la conoscenza di nuovi clan e ambientazioni del pianeta. Tuttavia, siamo certi che la ritrovata pace sarà soo temporanea e un nuovo villain arriverà a minacciare i Na’vi.

Possiamo immaginare che la storyline del Colonnello Miles Quaritch (Stephen Lang) sia giunta definitivamente a termine ma il suo ritorno ha aperto nuove possibilità. Infatti, James Cameron potrebbe aver nascosto una sorpresa già nel primo capitolo di Avatar per il villain che apparirà nelle future pellicole.

I prossimi film della saga di Avatar potrebbero avere come villain un personaggio già citato nel primo capitolo ma passato completamente inosservato

Il nuovo nemico dovrà essere carismatico come Stephen Lang e dotato di una forte presenza scenica per catturare l’interesse degli spettatori. Nonostante Cameron non abbia ancora fornito dettagli sulla possibile trama del terzo capitolo di Avatar, i fan stanno provando ad immaginare quale storia sarà raccontata dal regista.

La teoria più interessante emerse fino ad ora riguarda direttamente Jake Sully e la sua famiglia terrestre. Prima di diventare un Na’vi, Sully era un terrestre e la sua avventura spaziale è iniziata in seguito alla morte del fratello gemello Tom. Grazie al suo DNA simile a quello del fratello, Jake è stato scelto per sostituirlo nella missione su Pandora.

Con Avatar: La via dell’acqua, abbiamo scoperto che la coscienza può essere inserita in un Avatar per riportare in vita i morti. Ne consegue che, secondo i fan, Tom Sull potrebbe tornare per sfidare Jake nei prossimi film del franchise.

Seguendo questo ragionamento, la società mineraria RDA non si farebbe scrupoli ad utilizzare tutti i mezzi a propria disposizione per conquistare Pandora e le sue risorse. Riportare in vita Tom Sully significherebbe creare un Avatar con il solo scopo di renderlo una spia per destabilizzare Jake. L’obiettivo della società potrebbe essere quello di farlo infiltrare nel suo clan Sully e il protagonista non potrebbe mai rinunciare a riabbracciare suo fratello dopo averlo già perso una volta.

Chiaramente ci troviamo nel campo delle speculazioni ma questo plot twist potrebbe perfettamente rientrare nella visione di James Camero di creare una storia familiare ambientata su Pandora.