Il 2009 è stato l’anno di uscita di quello che poi è diventano uno dei colossi e dei film più visti della storia del cinema.

Stiamo parlando di Avatar di James Cameron, primo film di un franchise che ha rivoluzionato la settima arte.

Il film di Cameron è stato un successo internazionale, tanto da diventare il film di maggiore incasso della storia, oltre ai maggiori riconoscimenti della critica come ben 3 premi Oscar: Miglior Direzione Artistica, Migliori Effetti Speciali e Miglior Fotografia.

Il colossal è ambientato nel mondo immaginario di Pandora, dove vive una specie umanoide di nome Na’vi. Alcuni umani decidono di far parte del progetto Avatar per trasformarsi in ibridi con metà geni umani e metà geni Na’vi, con lo scopo di estrarre del materiale molto prezioso che è presente in grossi giacimenti.

Avatar ha avuto un successo così incredibile da diventare un vero e proprio franchise e progettare l’uscita di quattro seguiti.

Il secondo, Avatar-La via dell’acqua, è uscito il 14 dicembre del 2022, e ha avuto anch’esso un trionfo straordinario, e nei prossimi anni sono attesi i successivi.

Avatar 3, quando uscirà l’atteso sequel del film di Cameron?

Tra l’uscita del primo e il secondo Avatar sono passati 12 anni ma i fan del mondo di Pandora non dovranno aspettare così tanto per il terzo capitolo.

Infatti, secondo le informazioni a disposizione, Avatar 3 uscirà nelle sale il 19 dicembre del 2025, esattamente tre anni dopo il secondo film.

Non ci sono ancora informazioni certe per quanto riguarda il sottotitolo del film, per il quale si dovrà attendere ancora.