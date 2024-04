Google Pixel 8a: in anteprima alcuni dettagli dello smartphone

Il tanto atteso Google Pixel 8a ha effettuato finalmente la sua prima apparizione in un breve filmato divulgato online. In questo viene mostrato al pubblico principalmente il retro dello smartphone e la confezione di vendita. Sebbene non ci siano state sorprese in questa clip, il video è andato a confermare le informazioni di cui eravamo a conoscenza fino ad ora.

Il video mette in evidenza il lato posteriore dello smartphone, che presenta una Camera Bar molto simile a quella del Pixel 7a. Il leake mostra il Google Pixel 8a nei colori blu e verde, che a suo parere potrebbero essere chiamati Mint e Bay. Anche se non c’è nulla di inaspettato o di innovativo, il design continua ad essere molto elegante e distintivo, avente le linee che ormai accomunano tutti i dispositivi Pixel di Google.

Cosa si trova nella confezione e qual è lo spazio di archiviazione del nuovo Google Pixel 8a

La confezione include gli accessori standard che si trovano solitamente con qualunque smartphone: un cavo di ricarica di tipo USB-C, una clip per l’accesso alla SIM e un adattatore da USB-A a USB-C. La presenza di tali accessori conferma quanto Google si impegni nel fornire agli utenti tutto ciò di cui hanno bisogno, senza che debbano acquistare separatamente delle componenti. Il dispositivo mostrato nel video dal leak dispone di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, abbastanza giga e potenza ideale per supportare facilmente le esigenze d’uso quotidiane.

Purtroppo, il video non fornisce dettagli su presunti miglioramenti tecnici rispetto al Pixel 7a. Non si hanno notizie su un possibile display a 120 Hz o di una luminosità con picco di 1.400 nit per il Google Pixel 8a. Ad ora le informazioni condivise non possono essere considerate certe, si dovranno attendere comunicazioni da parte dell’azienda per conoscerne le specifiche reali.

Per nostra fortuna non dovremo attendere ancora a lungo. Presto scopriremo se il Google Pixel 8a riuscirà ad avere il medesimo successo degli smartphone della linea Pixel. Vedremo se lo smartphone offrirà agli utenti un’eccellente esperienza Android e se si focalizzerà sulle funzionalità fotografiche e smart.