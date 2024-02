Dopo il grande boom creato dall’annuale uscita dei nuovi dispositivi di casa Samsung siamo arrivati ad un periodo ricco di informazioni e dettagli. Per quanto riguarda gli appassionati della grande casa produttrice di dispositivi elettronici le seguenti informazioni potranno solo che alimentare i loro sogni.

Infatti finalmente arrivano delle informazioni in più per quanto riguarda i preordini dei dispositivi.

Samsung, come vanno i preordini?

Per quanto riguarda la grande azienda Samsung, tutto è andato per il meglio. Infatti dopo solo poco tempo dalla fantastica e strabiliante presentazione dei nuovi dispositivi che hanno un eccezionale facciata sul primo piano del mercato, sembra che anche i preordini abbiano avuto la stessa sorte.

Infatti il nuovissimo Galaxy S24 ha registrato numeri eccezionali in ambito di preordini soprattutto avendo un ottimo risultato di vendite in India. Stessa sorte è capitata in un altro paese ovvero la Corea.

Da quanto riportato statisticamente la nuova serie di Samsung ha scalato e preso la vetta rispetto la famosissima serie S da quando è nel mercato. Per quanto riguardano i preordini essi arrivano all’incirca sui 1,21 milioni di dispositivi, cifra leggermente più limata in eccesso rispetto alla vecchia serie S. Numeri che diventati soldi porterebbero una grande cifra nelle tasche di Samsung.

Per quanto riguarda il Counterpoint Research, esso prevede che nel solo 2024 Samsung arriverà alla vendita di 36 milioni di S24. Cifre che sicuramente sono e saranno in crescita tutto l’anno che verrà. Cifra che se si realizzerà porterà L’S24 a superare le vendite del grandissimo S10 rimasto imbattuto per molti anni.

Sicuramente tutte queste notizie equivalgono ad una grande rivoluzione del mondo relativo all’economia per Samsung. Dispositivo che però oltre tutto il ricavato monetario per la sua qualità porterà molte altre caratteristiche. Infatti nel nuovo S24 ci sono moltissime innovazioni del mondo della tecnologia che sbalordiranno moltissimi acquirenti.