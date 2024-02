Il 2023 è stato un anno da record per Ferrari. L’azienda con sede a Maranello ha registrato numeriche in crescita rispetto all’anno precedente in merito a tutti i principali indicatori economico, confermando il trend positivo degli ultimi anni.

Dal punto di vista finanziario, Ferrari ha registrato ricavi netti pari a Euro 5.970 milioni, con un incremento del 17,2% anno su anno. Le consegne totali, invece, hanno raggiunto le 13.663 unità con un aumento del 3,3% rispetto ai dati registrati nel 2022.

Le vendite del Cavallino Rampante sono state spinte dal debutto di Purosangue, la prima Ferrari a ruote alte. Gli altri modelli di punta di Maranello sono le famiglie 296 e SF90, oltre che Roma Spider le cui consegne sono iniziate nel quarto trimestre. Non bisogna dimenticare anche l’apporto offerto dalle supercar appartenenti alle Serie Speciali come la 812 Competizione e la Daytona SP3.

Le vendite globali hanno leggermente favorito i modelli dotati di motore a combustione interna (ICE) con un 56% del totale, contro il 44% dei modelli con motorizzazione ibrida. Gli occhi, però, sono tutti puntati sulla prima Ferrari completamente elettrica che dovrebbe debuttare nel 2025.

Come dichiarato da Benedetto Vigna, Amministratore Delegato del marchio italiano: “Il 2023 è stato un anno di grande successo, durante il quale abbiamo rafforzato il nostro marchio attraverso una serie di traguardi che si riflettono nei nostri risultati finanziari senza precedenti. Per la prima volta il nostro utile netto, in crescita del 34%, ha superato il miliardo di Euro e il margine annuale dell’EBITDA è salito al 38,2%”.

Vigna ha anche ribadito le sfide che attendono Ferrari nel prossimo futuro. I risultati ottenuti nel 2023 diventano la base di partenza per le ambizioni del marchio nel 2024 e negli anni a venire. Il prossimo grande traguardo è il 2026, anno in cui l’offerta di prodotti verrà rivoluzionata nell’ottica dell’elettrificazione.

Le prospettive nel 2024 si preannunciano ancora più interessanti. Ferrari, infatti, punta ad un aumento del fatturato in seguito agli investimenti effettuati per accelerare lo sviluppo della gamma prodotti e delle possibilità di personalizzazione.

Inoltre, non bisogna dimenticare l’apporto al marchio generato da Scuderia Ferrari e dalle competizioni motoristiche. I Campionati WEC e Formula 1 sono delle vetrine di valore inestimabile e i successi in entrambe le competizioni favoriranno le vendite. Infine, va considerato che Lewis Hamilton diventerà un pilota del Cavallino Rampate a partire dal 2025 e, insieme a Charles Leclerc, costituirà un dream team unico nel suo genere.