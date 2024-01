I primi mesi dell’anno sono sempre molto intensi per tutti gli appassionati di Formula 1. Infatti, a febbraio, i vari team iniziano a rilasciare le prime informazioni ufficiali riguardanti le vetture che correranno nella nuova stagione. Ferrari ha scelto di giocare d’anticipo è ha annunciato il nome ufficiale della nuova monoposto di F1.

Scuderia Ferrari schiererà sulla griglia di partenza la nuova SF-24. Questo è il nome ufficiale della vettura che sarà affidata nuovamente a Charles Leclerc e a Carlos Sainz. La scelta ricalca la volontà di continuare una trazione che affonda le proprie radici nella storia recente del Cavallino Rampante.

Quasi tutte le monoposto presentate nell’era turbo-ibrida hanno avuto la sigla SF per simboleggiare proprio la Scuderia Ferrari. La vettura che competerà nella nuova annata del Campionato del Mondo di Formula 1 proseguirà con questa nomenclatura.

Scuderia Ferrari ha annunciato il nome della nuova monoposto di Formula 1, la SF-24 sarà svelata il prossimo 13 febbraio

Ricordiamo che la prima vettura a lanciare questo formato è stata la SF15-T presentata nel 2015. L’unica volta in cui il nome di una monoposto è cambiato drasticamente è stato nel 2022, anno in cui a Maranello hanno lanciato la F1-75 per celebrare i 75 anni della Ferrari.

Il lancio ufficiale della SF-24 è fissato per il prossimo 13 febbraio. La presentazione sarà trasmessa sui canali social dell’azienda e permetterà di vedere la nuova livrea e le tutte dei piloti. Non sappiamo se immediatamente dopo la presentazione, il team effettuerà uno shakedown sul Circuito di Fiorano per una prima prova su strada.

In ogni caso, i Tifosi di tutto il mondo non vedono l’ora di conoscere la monoposto che andrà a competere con le RedBull capeggiate da Max Verstappen e le Mercedes guidate da Lewis Hamilton.