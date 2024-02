Tesla è una delle aziende automobilistiche più famose e innovative del momento. Creata nel 2003 e celebre principalmente per la sua associazione al suo attuale proprietario, il miliardario Elon Musk, è un perno importante della produzione di automobili intelligenti ed ecologiche.

L’azienda non è conosciuta solo per lo sviluppo e la produzione di automobili elettriche ma anche per il suo impegno in altri settori come quello dei pannelli solari, dei software o dell’intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda le automobili, però, uno dei fiori all’occhiello della società statunitense è la Tesla Cybetruck, un veicolo completamente elettrico presentato nel 2019 e prodotto a partire dal 2023.

Si tratta di un pick-up a quattro porte che ha catturato l’attenzione per il suo design imponente e particolare, del tutto avanguardistico, per la potenza delle sue prestazioni (è uno dei migliori veicoli da traino in circolazione), e soprattutto per le sue caratteristiche tecnologiche. Inoltre, il veicolo è progettato in acciaio inossidabile laminato a freddo, che lo rende molto resistente.

Tesla Cybertruck, stupisce la versione mini trovata in Ucraina

Negli ultimi giorni ha circolato una notizia davvero simpatica riguardante questo splendido veicolo.

Sembrerebbe che in Ucraina sia stata trovata una sua versione mini e bianca, che a prima occhiata sembrerebbe frutto del lavoro non professionale, ma fatto per passione.

Il mini modello di Tesla Cybertruck è stato ritrovato in un garage abbandonato e rappresenta una versione fedele, seppur incompleta, del celebre pick-up. Sicuramente è stata costruita con materiali di recupero, pezzi di plastica e di vecchie automobili, ma il risultato è davvero sorprendente.

Gli elementi mancanti che saltano all’occhio, e che invece sono presenti sull’originale, sono i fari, gli specchietti, la porta di ricarica e le maniglie ma non è da escludere che il lavoro sia ancora da completare, visto che attorno all’automobile sono stati trovati vari pezzi sparsi che potrebbero completare l’opera.