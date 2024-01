Ferrari ha stretto un accordo con Giovanni Soldini per un progetto dall’altissimo valore innovativo. La Scuderia di Maranello si prepara a competere nelle competizioni velistiche con il navigatore milanese che assumerà il ruolo di Team Principal in questa nuova sfida.

Come svelato dal brand di Maranello, la nascita di questo progetto è legata alla volontà di gareggiare, insita nel DNA di Ferrari. Il mondo della vela si sta evolvendo rapidamente e rappresenta un settore in cui il know how dell’azienda e la sua spinta innovatrice possono essere molto preziosi.

Infatti, sebbene non siano stati condivisi i particolari del progetto, possiamo tracciare a grandi linee la sfida marittima del Cavallino Rampante. In casa Ferrari verrà progettato interamente la nuova barca a vela, partendo dall’ideazione fino all’ ingegnerizzazione e al testing.

Ferrari si prepara a scendere in acqua con una barca a vela timonata da Giovanni Soldini, sviluppata e costruita a Maranello

Le competenze acquisite con il team guidato da Giovanni Soldini saranno cruciali per Ferrari. Infatti, tutte le innovazioni apportate e le soluzioni tecnologiche sviluppate permetteranno di migliorare quello che da sempre è il cuore del brand, le vetture sportive.

John Elkann, Presidente di Ferrari, ha salutato con entusiasmo la nuova sfida commentando: “Stiamo per intraprendere un viaggio entusiasmante che amplierà la nostra anima racing. Con questa nuova sfida agonistica, motivati dalla nostra capacità innovativa e dall’impegno per la sostenibilità, ci spingeremo oltre gli attuali confini. Siamo felici di poter contare su Giovanni, straordinario per esperienza, determinazione e spirito di squadra”.

Giovanni Soldini ha dichiarato: “Sono entusiasta di iniziare una nuova avventura con Ferrari. Stiamo lavorando a un progetto importante e all’avanguardia con un potenziale tecnologico strabiliante che mette insieme mondi diversi e competenze di altissimo livello. Partecipare alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni innovative e rispettose del nostro pianeta con un team eccezionale è davvero un’esperienza unica”.