OpenAI annuncia nuovi Modelli di Embedding e Aggiornamenti all'API

OpenAI ha recentemente introdotto una nuova generazione di modelli di embedding, inclusi due testuali altamente efficienti, un aggiornamento del modello di anteprima GPT-4 Turbo e una nuova versione di moderazione del testo. Parallelamente, verrà presto annunciata una riduzione dei prezzi per GPT-3.5 Turbo. Inoltre, sono stati implementati strumenti per la gestione delle chiavi API.

Nuovi Modelli di Embedding con Prezzi Ridotti

OpenAI presenta due nuovi modelli di embedding: text-embedding-3-small, più piccolo ed efficiente, e text-embedding-3-large, più grande e potente. Il primo offre prestazioni superiori al suo predecessore, text-embedding-ada-002, con un aumento del punteggio medio nei benchmark MIRACL e MTEB. Il prezzo di text-embedding-3-small è ridotto del 5X rispetto al precedente, proponendo un notevole vantaggio economico.

Il modello text-embedding-3-large rappresenta il nuovo modello di embedding più performante, con punteggi medi superiori nei benchmark MIRACL e MTEB rispetto a text-embedding-ada-002. Entrambi consentono agli sviluppatori di regolare le dimensioni degli embeddings, offrendo una flessibilità senza precedenti. Ad esempio, text-embedding-3-large può essere accorciato a 256 dimensioni senza compromettere significativamente le prestazioni.

Aggiornamenti e Nuovi Costi per GPT-3.5 Turbo OpenAI

OpenAI introdurrà il nuovo modello GPT-3.5 Turbo, gpt-3.5-turbo-0125, con una riduzione del 50% dei prezzi per i token in ingresso e del 25% per i token in uscita. Tale versione presenta miglioramenti nell’accuratezza e risolve un problema di codifica del testo per le chiamate di funzioni in lingue non inglesi. Oltre ciò, è stato rilasciato anche il GPT-4 Turbo in anteprima, mirato a completare compiti come la generazione di codice in modo più approfondito.

Moderazione e Strumenti di Gestione API

OpenAI ha implementato il modello text-moderation-007, il più robusto modello di moderazione finora, per identificare potenzialmente testi dannosi. Per migliorare la sicurezza, le aliadi text-moderation-latest e text-moderation-stable puntano ora a questo nuovo modello. Al fine di garantire maggiore visibilità e controllo, gli sviluppatori possono ora assegnare permessi specifici alle chiavi API, consentendo l’accesso solo a determinati endpoint o fornendo solo autorizzazioni di lettura.

In più, il pannello di utilizzo e la funzione di esportazione delle metriche espongono ora metriche a livello di chiave API, semplificando la visualizzazione dell’utilizzo su base per progetto o team. OpenAI continua anche ad innovare nel campo dell’IA, proponendo nuovi modelli e strumenti per migliorare l’esperienza degli sviluppatori e degli utenti.