Apple e Disney hanno unito le forze per creare un’esperienza 3D senza precedenti attraverso il loro nuovo prodotto, Vision Pro. Questo visore promette di portare l’immersione a nuovi livelli, con video 8K a 180°, High Frame Rate e Spatial Audio. Combinando tecnologia all’avanguardia per trasformare il modo in cui viviamo il mondo del cinema virtuale.

Malgrado il prezzo considerevole per un dispositivo del genere, le prime stime indicano circa 150.000 visori preordinati. Anche se non vi è stato un sold-out immediato, la Vision Pro ha già registrato comunque un discreto successo. Dimostrando l’interesse del pubblico per un’esperienza di visione 3D di alta qualità.

La collaborazione Apple-Disney per i nuovi contenuti 3D e HFR

Apple ha previsto tre modalità di fruizione di contenuti video, garantendo un’ampia varietà di opzioni per gli utenti. Dalla proiezione 2D su uno schermo virtuale all’Immersive Video, un formato rivoluzionario che immerge gli spettatori in scenari a 180° con audio spaziale.

I primi utilizzatori della Vision Pro avranno accesso a una library di film in 3D all’interno di ambienti accuratamente ricostruiti.

Tra i contenuti di punta ci sono “Alicia Keys: Rehearsal Room”. Questi offrono uno sguardo nel processo creativo della vincitrice di un Grammy, e “Adventure“, che porta gli spettatori in sfide straordinarie in scenari mozzafiato.

Anche Disney ha creato ambienti unici utilizzando il nuovo formato Universal Scene Description (USD), un standard supportato da importanti aziende tecnologiche.

Questi spazi, ispirati a luoghi iconici come l’El Capitan Theatre di Hollywood e la Torre degli Avengers, promettono di trasportare gli spettatori in mondi virtuali attraverso l’uso di contenuti VR 3D.

In poche parole, questo visore promette di ridefinire la nostra esperienza di visione virtuale e di portare il cinema a casa in modo mai visto prima.