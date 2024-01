Un nuovo prodotto alimentare è stato da poco ritirato presso una nota catena di supermercati. Si tratta in particolare di un minestrone e il Ministero della Salute ha deciso di ritirarlo dalla catena di supermercati Esselunga a causa di un possibile rischio microbiologico. Il prodotto in questione sembra infatti che contenesse al suo interno un allergene non segnalato sull’etichetta. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Minestrone ritirato presso la nota catena di supermercati Esselunga

In questi ultimi giorni il Ministero della Salute ha deciso di ritirare dai supermercati un nuovo prodotto alimentare. Come già accennato in apertura, si tratta di un minestrone surgelato, in particolare il minestrone Gran Sapore distribuito presso la nota catena di supermercati Esselunga. Il motivo, come già detto, risiederebbe nella possibile presenza di un allergene non segnalato.

In particolare, sull’etichetta di questo minestrone non è stata riportata la presenza del glutine. Se ingerito da persone allergiche, quest’ultimo può provocare seri problemi di salute anche piuttosto gravi. Per questo motivo, il Ministero della Salute ha deciso di ritirarlo dai supermercati. Il lotto di questo minestrone è LM339. Il minestrone Gran Sapore è stato prodotto presso Industrie Rolli Alimentari S.p.A., in particolare nello stabilimento di Roseto degli Abruzzi, che si trova in provincia di Teramo.

Il prodotto incriminato viene solitamente distribuito nella confezione da 600 grammi e con scadenza fissata al mese di dicembre 2025. Come spesso avviene in questi casi, è opportuno non consumare per nessun motivo questo prodotto. Nel caso in cui qualcuno lo avesse acquistato, sarebbe opportuno recarsi presso il punto vendita per un eventuale rimborso.