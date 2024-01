CarlinKit Tbox Max, conosciuto anche con il nome Carlinkit TBox Led, è un box multimediale da collegare direttamente alla vostra vettura, per riuscire ad accedere a CarPlay e Android Auto, in modo completamente wireless e senza le limitazioni del produttore, oltre ciò offre all’utente la possibilità di poter godere di Android Auto direttamente sulla propria vettura, con il download di applicazioni, lo streaming di contenuti, o più semplicemente la creazione di uno hotspot mobile, data la presenza dello slot SIM sul prodotto stesso. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

Il prodotto si presenta in una semplice scatola con all’interno tutto il necessario per il corretto funzionamento, nello specifico due cavi USB-A to USB-C e USB-C to USB-C della lunghezza di 30 centimetri, adatti quindi per la maggior parte delle vetture in commercio, oltre a chiaramente il CarlinKit Tbox Max stesso. Quest’ultimo è realizzato in plastica di colorazione nera, con una trama a rete che abbraccia quasi interamente la parte superiore, al centro spicca difatti un cerchio lucido con il logo del brand a spezzare la monotonia del design, ed allo stesso a conferirgli un’eccellente eleganza generale.

Dimensionalmente poteva essere forse più piccolo, di base non raggiunge misure troppo elevate (può stare tranquillamente nel palmo di una mano), in quanto è 79,8 x 79,8 x 14,7 millimetri, ma allo stesso tempo è da pensare che il suo utilizzo avviene in una autovettura, nella quale gli spazi sono decisamente più ridotti rispetto ad esempio alla scrivania di casa. A rendere più difficile il posizionamento, troviamo ovviamente la necessità di un collegamento fisico con la vettura, ciò dipende dalla corretta disposizione delle porte del modello di cui siete in possesso, nonostante ciò potrebbe risultare difficile riuscire a trovare il giusto alloggiamento.

I materiali di costruzione sono buoni, sono prevalentemente plastici, con una fascia lucida sul frame, il prodotto appare essere resistente ed affidabile, in grado comunque di sopportare scossoni o urti di vario genere. Nella parte posteriore troviamo l’unica porta fisica per il collegamento all’auto (che ricordiamo è una USB Type-C), che servirà sia per fornire l’energia atta al funzionamento, ma anche per il trasferimento di dati. Al suo fianco spiccano poi due slot molto interessanti: microSD e Nano SIM. La prima da utilizzare per gli aggiornamenti di sistema e per aggiungere contenuti/file/documenti a cui accedere dall’infotainment della vettura, nel secondo caso invece, previo utilizzo di una SIM abilitata, si offre la possibilità al CarlinKit Tbox Max di collegarsi alla rete internet, ampliando di non poco le funzionalità accessibili da parte dell’utente finale.

Hardware e Specifiche

Il prodotto nasce per essere utilizzato solo ed esclusivamente sulle automobili, il suo scopo è quello di fornire l’accesso wireless a CarPlay e Android Auto, oltre che godere di una serie di applicazioni e funzioni di Android, tutto ovviamente senza filo. Partendo da questo assunto, è bene sapere che non è compatibile con qualsiasi vettura, ma esclusivamente con i modelli che integrano già Android Auto e CarPlay con collegamento fisico. In altre parole il suo obiettivo è di ‘trasformare’ questa connessione fisica in wireless, facilitando l’accesso a tutte le funzioni ed estendo l’usabilità quotidiana.

Per utilizzarlo non resta che compiere una singola azione: collegare il dispositivo alla vettura con il cavo fornito in dotazione (con porta USB-A o USB-C in base alla vostra necessità). Uno dei suoi punti di forza è sicuramente la presenza dello slot per la SIM, ciò sta a significare che oltre a permettere l’accesso alla rete tramite il sistema di infotainment della vettura, potrà fungere anche da hotspot, andando di conseguenza a creare una rete WiFi 802.11 ac dual band (a 2.4 e 5GHz), dando la possibilità a qualsiasi dispositivo di collegarsi per poter navigare in rete.

La presenza del chip GPS integrato all’interno di CarlinKit Tbox Max, apre le porte a molteplici utilizzi, anche semplicemente riguardanti il monitoraggio della posizione della vettura in un qualsiasi momento, a patto che sia accesa (altrimenti il prodotto non funziona, data l’assenza di una batteria integrata). In ultimo, non è da sottovalutare la connessione bluetooth, può davvero tornare molto utile sopratutto nel caso in cui non vogliate utilizzare la SIM, poiché è l’unico modo per collegarsi al box, e così “proiettare” le proprie impostazioni di Android Auto o Apple CarPlay sul display.

Sotto il cofano si trova un processore Qualcomm QCM6225 octa-core, con quattro core a 2GHz e quattro core a 1,8GHz e processo produttivo a 11 nanometri, accoppiato con la GPU Adreno 610. Sul mercato sono disponibili due varianti: 4GB di RAM LPDDR4 e 64GB di memoria interna, oppure 8GB di RAM LPDDR4 e 128GB di memoria interna; le differenze, oltre alla suddetta combo, sono inesistenti (se non ovviamente nel prezzo finale di vendita).

Esperienza d’uso

Come avete potuto capire, CarlinKit Tbox Max non solo facilita l’accesso wireless a Android Auto e CarPlay di Apple, ma è in grado di trasformare a tutti gli effetti il display della vettura in un tablet. Alla sua base è infatti disponibile Android 13, ciò sta a significare che l’utente può accedere, direttamente dal suddetto sistema di infotainment, ad alcune delle più classiche applicazioni del robottino verde, come TikTok, Google Chrome, Instagram, YouTube, Messaggi, ApkInstaller (tramite il quale andarne ad installare molte altre ancora) e non solo. La velocità di connessione, di download, o dello streaming, dipenderà direttamente dall’area che state attraversando, quindi dalla connessione mobile a cui effettivamente siete sottoposti nel momento esatto di test. La versatilità nell’utilizzo quotidiano è estrema, tanto da migliorare notevolmente l’infotainment, e risultando quindi un prodotto consigliatissimo per tutti coloro che non sono soddisfatti di quanto effettivamente preinstallato sull’auto di cui sono proprietari.

Lo switch tra i vari sistemi è rapido e molto intuitivo, con il pieno supporto allo split-screen, ovvero alla suddivisione dello schermo in più parti, per riuscire così ad avviare due app in contemporanea. Sarà possibile poi giocare direttamente dal display dell’auto con i tantissimi giochi disponibili (ma non mentre state guidando), rivoluzionando completamente l’esperienza nei lunghi viaggi, e non solo. Gli aggiornamenti vengono scaricati gratuitamente via OTA, così da non perdere mai nessuna nuova funzione. Praticamente tutti gli smartphone in commercio sono compatibili con CarlinKit Tbox Max, tecnicamente parliamo di modelli dall’iPhone 6 in poi (o con almeno iOS 10) o con almeno Android 11 installato, a prescindere che sia necessaria una connessione con USB-A o USB-C (è invece assente, almeno in confezione, il lighting).

CarlinKit Tbox Max – conclusioni e prezzo

CarlinKit Tbox Max può essere acquistato direttamente dal sito ufficiale dell’azienda ad un prezzo di listino, di partenza, di 169 dollari, per quanto riguarda la versione 4/64GB (altrimenti sale di 20 dollari per la 8/128GB). Sono accettati i principali metodi di pagamento, tra cui Google e Apple Pay, passando per le carte di credito Mastercard e Visa, oppure PayPal, mentre la spedizione può essere scelta di tue tipologie: gratuita, oppure al costo di 29,99 dollari, ma con la certezza di ricevere il prodotto rapidamente al proprio domicilio grazie alla consegna avvenuta con i corrieri tradizionali come FedEx, DHL o altri. All’atto dell’acquisto dovrete selezionare la variante “for other countries“, in caso contrario andreste a comprare la versione pensata per il pubblico statunitense, non compatibile con le frequenze nostrane (con il conseguente reso del prodotto, che vi porterebbe al pagamento delle spese di spedizione). Proprio per questo motivo consigliamo a tutti di prestare la massima attenzione, sul sito sono attualmente disponibili tre versioni: due compatibili con l’Europa, mentre una “for USA & Canada 4G Network“.

La nostra esperienza è stata estremamente positiva, siamo rimasti piacevolmente colpiti dalla facilità di utilizzo di un prodotto assolutamente versatile e pronto a rivoluzionare completamente il modo di vivere la propria vettura, sia in termini di esperienza d’uso, che per quanto riguarda la vivibilità nei lunghi viaggi. Riteniamo la possibilità di accedere direttamente ad Android una comodità più unica che rara, immaginando così di poter intrattenere i passeggeri con un film, un audiolibro, oppure di un gioco, evitando che si possano annoiare nei lunghi tragitti.

Il prodotto presenta una configurazione sufficientemente potente e reattiva, non abbiamo notato rallentamenti tali da segnalare difficoltà di utilizzo, oltretutto la presenza dello slot per la SIM (è perfettamente compatibile con le frequenze locali ma fate attenzione ad acquistare la versione ‘for other countries‘) lo rende ancora più versatile di quanto avremmo mai immaginato (senza comunque dimenticarsi della presenza dello slot microSD per l’estensione della memoria interna). L’estetica, e la perfetta compatibilità con la maggior parte degli smartphone in commercio, completano gli aspetti positivi di un prodotto che fa della versatilità il proprio punto di forza, spingendo sull’acceleratore per gli utenti che vogliono essere sempre aggiornati sulla tecnologia, non solo a casa, ma anche in auto.

Dall’altro lato della medaglia annoveriamo più che altro le dimensioni relativamente maggiorate. Non fraintendeteci, di base il prodotto è piccolo e maneggevole, tuttavia sappiamo che molto spesso le vetture hanno spazi angusti e piccoli, di conseguenza il CarlinKit Tbox Max rischia di fare la figura di un elefante in cristalleria, ovvero di non trovare il giusto alloggiamento, risultando sempre ingombrante ovunque lo si metta (spesso sono proprio le porte USB ad essere posizionate in malo modo).

Carlinkit Tbox Max Android 13.0 è acquistabile direttamente sul sito ufficiale al prezzo di 155,26€ o altrimenti consultando la pagina ufficiale su Amazon.