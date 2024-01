Activision ha deciso di intervenire duramente per arginare i cheater sui titoli legati alla saga di Call of Duty. In questo modo, la software house vuole rendere le sessioni online un luogo più sicuro e divertente per tutti gli utenti onesti.

Nel corso dei prossimi giorni, arriverà un importante update per la tecnologia anti-cheat conosciuta con il nome di . Questo sistema è già presente sugli ultimi titoli della serie Call of Duty come Modern Warfare 3, Modern Warfare 2 e Warzone.

In particolare, Activision interverrà sull’assistenza alla mira quando si gioca con una configurazione mouse e tastiera. L’assistenza alla mira nasce per aiutare gli utenti che su console utilizzano un joystick. In questo modo, è possibile bilanciare un sistema di puntamento meno preciso nelle partite più concitate.

Activision vuole rendere ingiocabili i Call of Duty a tutti coloro che utilizzano cheat hardware e software per vincere le partite multiplayer

Tuttavia, nel gioco competitivo, chi utilizza mouse e tastiera gode già di una precisione maggiore rispetto al controller. Tuttavia, esistono delle soluzioni hardware e software che garantiscono un vantaggio illecito ai giocatori.

Potendo contare anche sull’aggiunta dell’assistenza, il vantaggio così ottenuto dai giocatori diventa eccessivo rispetto a tutti gli altri partecipanti alla sessione multiplayer. Con il nuovo update di Ricochet, Activision interverrà in maniera decisa contro tutti i cheater.

Se durante una partita il sistema rileverà l’uso di assistenza alla mira, il gioco verrà immediatamente chiuso. In questo modo, sarà impossibile completare la partita e, quindi, vedersi attribuiti i punteggi ottenuti immeritatamente. Un intervento duro ma necessario per garantire il divertimento per tutti.