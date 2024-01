Lo smartphone è lo strumento che più viene utilizzato durante la giornata poiché si rivela utile in molte azioni che si compiono nella quotidianità.

Un momento in cui lo smartphone si rivela molto utile è alla guida, mentre si percorrono degli spostamenti in automobile. Questo perché grazie al telefono, se non si possiedono automobili di ultima generazione, è possibile impostare le mappe, mettere della musica oppure rispondere a chiamare urgenti.

Tutto ciò ovviamente si scontra con la massima attenzione che si deve assolutamente avere durante la guida, che quindi preclude la possibilità di avere uno smartphone in mano con cui distrarci.

Ecco perché sono stati creati degli strumenti estremamente utili come Android Auto, piattaforma di Google che permette di collegare il proprio smartphone alla propria automobile per utilizzare alcune funzioni durante la guida.

Android Auto, la nuova versione nasconde una novità incredibile

L’utilizzo di Android Auto è fondamentale per tutti coloro che vogliano avere sull’interfaccia della propria automobile alcune fondamentali applicazioni del proprio smartphone.

Ecco perché sono molti gli utenti con un dispositivo Android che utilizzano questo servizio fornito da Google, e di conseguenza durante gli anni ci sono stati diversi aggiornamenti con alcuni miglioramenti.

Al breve verrà infatti rilasciata la versione 11.1 e come al solito non sono stati fatti dei grossi spoiler a riguardo ma bisognerà attendere la data ufficiale di lancio per scoprirne i cambiamenti.

Tuttavia, a quanto pare, sarà presente una grande novità per quanto riguarda Google Maps che segnalerà agli utenti non solo le colonnine di ricarica oppure i distributori di carburanti in base alle impostazioni, ma entrambi.