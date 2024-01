Le novità del CES 2024 spaziano in tutti i campi tecnologici ed ERAZER ha scelto quest’occasione per mostrare al mondo la nuova famiglia di prodotti pensati per il gaming. Il brand ha lanciato a Las Vegas sia prodotti inediti ma ha anche rinnovato la gamma di laptop da gaming top di gamma già esistente.

Ecco, quindi, che i Beast X40 e Major X20 si aggiornano per supportare gli ultimi processori Intel. Ma al loro fianco, ecco arrivare anche un nuovo laptop da gaming chiamato ERAZER Beast X40e.

ERAZER ha rinnovato la propria famiglia di laptop da gaming introducendo le nuove CPU ad altissime prestazioni realizzate da Intel

ERAZER Beast X40 ed ERAZER Beast X40e

Il Beast X40 diventa ancora più potente e prestazionale con l’introduzione del processore Intel Core i9-14900HX di ultima generazione. La scheda video resta la NVIDIA GeForce RTX 4090 con 16 GB VRAM, una soluzione in grado di garantire prestazioni grafiche di assoluto livello.

Per quanto riguarda l’ERAZER Beast X40e, il nuovo laptop garantisce prestazioni eccellenti anche se non estreme come il “fratello maggiore”. Infatti, il cuore della macchina da gaming è sempre il processore Intel Core i9-14900HX affiancato ad una GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8GB VRAM.

Entrambe le soluzioni possono contare su due SSD PCIe Gen 4×4 da 1 TB e su 32 GB di RAM DDR5 con frequenza a 5.600 MHz. Il display da 17 pollici offre una risoluzione QHD+ con frequenza di aggiornamento a 240Hz e supporto al 100% allo spazio colore sRGB.

Per assicurare le massime prestazioni anche durante le sessioni di gaming più impegnative, ERAZER ha utilizzato una pasta termica a metallo liquido sia sulla GPU che sulla CPU. In questo modo, è possibile garantire una dissipazione del calore ottimale e l’abbassamento delle temperature interne.

ERAZER Major X20

Il nuovo Major X20 è un laptop compatto ma non per questo meno prestazionale. Il sistema può contare sull’introduzione del processore Intel Core i9-14900HX affiancato da 32 GB RAM DDR5 5.600 MHz.

Il display da 16 pollici potrà mostrare tutta la potenza della GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 da 8 GB VRAM e sfruttare la tecnologia NVIDIA G-Sync. In questo modo, la fluidità in game sarà sempre massima, permettendo di divertirsi a giocare da soli o con i propri amici.