Il web è un mondo estremamente vasto che ognuno di noi ha visitato almeno una volta nella propria vita.

Con internet adesso la vita si è nettamente semplificata e molte sono le operazioni che prima richiedevano tempo e che adesso possono essere concluse in pochi secondi, utilizzando le applicazioni e i siti web. Basta pensare a una semplice operazione in banca.

Tutta questa comodità richiede però un pagamento in termini di informazioni personali che noi lasciamo ogni qual volta che apriamo un account o ci registriamo su un sito web.

Tutto questo può quindi spingere un utente, che vuole proteggere la propria privacy e la propria sicurezza, a voler cancellare qualsiasi traccia di sé sul web. Questa operazione è possibile? E quanto tempo ci vorrebbe?

Come cancellare qualsiasi traccia di sé sul web

Cancellare tutte le informazioni personali di un utente presente sul web non è un operazione semplice, ma anzi viene richiesta costanza, tempo e tanta pazienza.

In linea di massima si possono eliminare più o meno tutte le informazioni presenti sui server ma servirà un lavoro incredibile.

Innanzitutto è necessario eliminare completamente qualsiasi account presente su qualsiasi social network. Attenzione perché disinstallare l’applicazione non basterà, si deve proprio chiudere l’account.

Esistono poi alcuni strumenti che potrebbero aiutare a cancellare le informazioni, come AVG BreachGuard, strumento utile a cancellare i dati personali presenti sui vari broker, oppure Google Password Manager, strumento che è in grado di dirci a quanti e quali profili è legato il nostro nome, in modo da eliminarli.

Infine, un’altra operazione che si può fare è quella di contattare direttamente i singoli siti web che potrebbero mantenere le tue informazioni e richiederne l’eliminazione.