Konami Digital Entertainment ha annunciato un traguardo storico raggiunto da eFootball. Il titolo simulativo a tema calcistico ha superato i 700 milioni di download in tutto il mondo. Al fine di condividere la gioia delle celebrazioni con tutti i propri fan, sono in arrivo ricompense esclusive in-game.

A partire dall’11 gennaio e fino al primo febbraio, su eFootball si terrà una campagna esclusiva. Tutti gli utenti che effettueranno l’accesso nel corso delle tre settimane, riceveranno un esclusivo premio log-in: un Player of the Week (POTW) a settimana.

In totale, gli appassionati più fedeli potranno acquisire tre giocatori speciali in totale per ampliare il proprio dream team. Inoltre, tutti i giocatori potranno ricevere per ogni giorno di acceso un Worldwide Chance Deal.

Konami vuole ringraziare i 700 milioni di appassionati che hanno creduto in eFootball 2024 con tanti premi e ricompense

La campagna sarà caratterizzata anche da eventi esclusivi come Tour Event, Challenge Event e campionati eFootball League. In totale, sarà possibile guadagnare fino a 200.000 GP e 210 monete da utilizzare in game.

Inoltre, a partire dal 15 gennaio inizierà anche il nuovo eFootball Championship Club Event dedicato al FC Bayern München. La sfida permetterà a tutti i tifosi della squadra tedesca di confrontarsi per stabilire chi diventerà il rappresentante del club nelle prossime sfide.

La particolarità di eFootball è che si tratta di un titolo internazionale e, per questo, vuole rappresentare il calcio mondiale e non solo quello europeo. Grazie alla collaborazione con l’Asian Football Confederation è possibile dare il via alla AFC Asian Cup Qatar 2023 Commemorative Campaign. Gli utenti riceveranno uno speciale omaggio ad log-in che consiste in dieci Chance Deal dedicati alle squadre del campionato asiatico.