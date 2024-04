Recentemente il mondo dello spazio è stato testimone di un importante traguardo tecnologico. Un motore riutilizzabile alimentato a cherosene e ossigeno liquido, con una spinta di 130 tonnellate, ha superato con successo una serie di test di accensione a terra. Questo successo segna un passo significativo verso la realizzazione dei tanto attesi razzi riutilizzabili cinesi.

I motori riutilizzabili cinesi

Il motore in questione, fondamentale per il successo dei futuri razzi riutilizzabili, ha superato con brillantezza 15 test, con più di 30 avviamenti e oltre 3.900 secondi di test cumulativi a temperature estremamente elevate, secondo quanto riportato dal Global Times.

Questo nuovo gioiello ingegneristico si basa sul rinomato motore YF-100, utilizzato con successo sui razzi cinesi Long March 5, 6, 7 e 8.

Hanno fatto delle prove nei dintorni di Xi’an, una città nella provincia dello Shaanxi, a nord della Cina. L’Accademia di Tecnologia di Propulsione Aerospaziale (AAPT), sotto il controllo della China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), che è il principale ente statale per le cose spaziali, ha guidato il lavoro.

Zhou Xianqi, uno scienziato presso l’AAPT, ha spiegato che il motore riutilizzabile ha un aspetto importante: è molto sicuro e affidabile, cosa che è fondamentale se vuoi lavorare nello spazio senza problemi. Hanno fatto parecchie prove per vedere come funzionava in condizioni diverse, e tutto questo è stato riferito durante un’intervista con la China Central Television (CCTV).

La Cina su una Luna sempre più vicina

Sembra che il piano sia quello di usare questo motore per far partire il nuovo razzo per portare le persone nello spazio, magari anche sulla Luna in futuro. E sembra che i primi test di volo del razzo possano essere già l’anno prossimo. Insomma, la Cina vuole mandare i suoi astronauti sulla Luna entro il 2030, e sembra che stiano lavorando duro per farlo.