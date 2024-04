Nuovo Chromecast con Google TV 4K: cosa aspettarsi

Un altro giorno, un’altra emozionante anticipazione nel mondo dell’intrattenimento in streaming. Questa volta, è in arrivo una nuova versione di uno dei gadget originali di Google: il nuovo Chromecast con Google TV 4K è pronto a fare il suo debutto. Dopo quattro anni dal debutto del dispositivo e due anni dall’introduzione della versione in HD, era proprio giunto il momento di una nuova generazione.

Al momento, ci sono pochi dettagli sul nuovo dispositivo, ma i report indicano che il lancio è imminente e che non dovremo aspettare ancora a lungo. Circa due anni fa, Google aveva offerto agli utenti una versione in HD ad un prezzo più accessibile, ma adesso è giunto il momento di “occuparsi” delle tecnologia 4K. L’aspetto estetico dovrebbe rimanere simile al precedente, si tratta pur sempre di un dongle per la Google TV, ma a livello tecnologico è tutta un’altra storia.

Quali sono le migliorie apportate al nuovo Chromecast di Google?

Tra le innovazioni apportate, ci si aspetta che Google abbia lavorato per risolvere la problematica inerente allo spazio di archiviazione interno, che nella prima generazione non era sufficiente per istallare abbastanza app. Essa infatti possedeva solo 8 GB di storage interno, quindi il nuovo modello dovrebbe come minimo averne il doppio. Non si esclude poi un aggiornamento del processore. Alcune voci suppongono che il nuovo Google Chromecast potrebbe essere dotato di un Amlogic S905X5, un chip con miglioramenti netti in termini efficienza ed avente un supporto nativo al codec AV1.

Anche il telecomando associato al Chromecast con Google TV 4K dovrebbe ricevere alcune modifiche. Ci dovrebbe essere un nuovo pulsante per i preferiti che avrà la particolare forma di una stella. I pulsanti del volume, inoltre, potrebbero essere spostati nella parte anteriore per una maggiore praticità. Dopo queste nuove indiscrezioni, ci si aspetta che il nuovo Chromecast con la TV 4K sia molto differente dal precedente. Il dispositivo dovrebbe fare il suo debutto durante il prossimo Google I/O di maggio.