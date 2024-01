Il panorama automobilistico mondiale ha visto una significativa svolta nel corso dell’ultimo anno, con Tesla che ha consolidato la sua posizione come la casa automobilistica più preziosa sulla Terra. Questo risultato ha confermato le audaci previsioni di Elon Musk, il CEO di Tesla, che un anno fa annunciò con sicurezza che la sua azienda sarebbe diventata la più valutata al mondo.

Secondo i dati forniti da TradingPedia, un aggregatore che monitora il valore delle aziende in 45 Paesi diversi, Tesla ha raggiunto un valore straordinario di 60,6 miliardi di euro. Ciò rappresenta una crescita impressionante del 44% rispetto all’anno precedente, posizionando l’azienda al vertice del settore automobilistico. Questa impresa eccezionale ha spinto Tesla oltre i concorrenti più tradizionali, tra cui il colosso automobilistico tedesco Mercedes, che ora si trova al secondo posto con un valore di 56,6 miliardi di euro, anche se in calo del 3%.

Tesla al primo posto per il suo valore mondiale

Toyota, una volta leader indiscusso del settore, è ora relegata al terzo posto con un valore di 48 miliardi di euro, subendo una significativa diminuzione del 18%. Nel frattempo, BMW si è aggiudicata la medaglia di legno con un valore di 38,9 miliardi di euro e un aumento del 6% rispetto all’anno precedente. Porsche completa la Top 5 con un valore di 35,4 miliardi di euro, evidenziando una crescita del 9%.

I dati evidenziano come il 2023 si è rivelato un anno da record per Tesla, nonostante la competizione agguerrita di BYD nel settore delle auto elettriche. Mentre BYD ha superato Tesla nelle vendite nel quarto trimestre, Tesla mantiene la sua leadership nel totale delle vendite, con 1,8 milioni di veicoli elettrici rispetto ai 1,6 milioni di BYD.

La competizione non si limita solo al settore automobilistico. Se si guarda alla classifica generale delle aziende con il valore maggiore, Tesla si trova al nono posto assoluto, secondo i dati di TradingPedia. Amazon è, invece, in testa con un valore di 299,28 miliardi di dollari, seguita da Apple con 297,51 miliardi di dollari. Google si posiziona al terzo posto con un valore di 281 miliardi di euro, mentre Microsoft e Walmart chiudono la Top 5.

Questi dati sottolineano la dinamicità del panorama aziendale globale, con aziende tecnologiche emergenti e innovative come Tesla che sfidano e superano colossi tradizionali in settori diversi. Elon Musk sembra essere sulla buona strada per realizzare la sua audace previsione e portare Tesla a diventare la prima azienda al mondo per valore.