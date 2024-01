Secondo fonti vicine a Netflix, il colosso dello streaming sta prendendo in considerazione l’idea di introdurre nuovi modi di monetizzare il suo servizio di videogiochi, attualmente gratuito per gli abbonati. Questo possibile cambio di strategia potrebbe includere l’introduzione di acquisti in-app, la vendita di giochi più avanzati o l’inclusione di pubblicità all’interno dei titoli.

L’azienda ha iniziato a offrire una selezione gratuita di giochi mobili ai suoi abbonati nel 2021, ma finora ha evitato di monetizzarli. Ma la situazione è cambiata in seguito all’andamento più lento della crescita degli abbonamenti e l’aumento dei prezzi recentemente introdotto. A casa dei quali sembra che Netflix stia cercando nuove fonti di entrate.

Netflix, Possibili modelli di monetizzazione: Acquisti In-App, pubblicità, e abbonamenti a pagamento

Se Netflix decidesse di monetizzare i suoi giochi, potrebbe adottare diverse strategie:

Una possibilità è quella degli acquisti in-app , una pratica comune che include la vendita di oggetti virtuali, valuta di gioco o funzionalità premium direttamente all’interno dell’applicazione.

Un altro approccio potrebbe essere l'introduzione di pubblicità nei giochi, con annunci visualizzati sotto forma di banner, video o pop-up. Questo modello di monetizzazione è diffuso nel settore dei giochi mobili.

Potrebbe esplorare la possibilità di offrire abbonamenti a pagamento per i suoi giochi, seguendo il modello utilizzato per i servizi di streaming video. Questa opzione potrebbe fornire un flusso costante di entrate provenienti dagli appassionati di videogiochi.

Nonostante i rumors, Netflix non ha ancora annunciato ufficialmente questi cambiamenti, e la società potrebbe decidere di mantenere la sua attuale strategia di offrire giochi gratuiti agli abbonati. Resta da vedere come Netflix affronterà questa nuova fase nel suo servizio di giochi e come risponderanno gli utenti di fronte a possibili modifiche nella monetizzazione.