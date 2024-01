Durante il CES 2024, il CEO di Sony, Kenichiro Yoshida, ha entusiasmato i fan annunciando nuovi dettagli sul tanto atteso film di The Legend of Zelda, un’iconica proprietà intellettuale di Nintendo. Sony, nota principalmente per le sue console PlayStation, sembra essere coinvolta nella distribuzione di questo ambizioso progetto cinematografico.

Il film, che rappresenterà il secondo grande adattamento cinematografico dei franchise Nintendo dopo il successo di Super Mario Bros. Il Film, si differenzierà notevolmente dalla sua controparte animata. Si tratterà di un live-action, con attori in carne ed ossa che daranno vita ai personaggi amati dai fan. L’annuncio ufficiale da parte di Nintendo lo scorso novembre ha scatenato l’entusiasmo tra i seguaci della saga di The Legend of Zelda.

Sony svela dettagli esclusivi per il nuovo film, un’incredibile storia di avventura e scoperta

Kenichiro Yoshida ha condiviso durante il CES 2024 che il film offrirà un’esperienza epica, definendolo un’incredibile storia di avventura e scoperta. Anche se, al momento, non sono ancora noti dettagli sul cast degli attori coinvolti, sappiamo che Shigeru Miyamoto, il creatore di The Legend of Zelda, supervisionerà il progetto in qualità di produttore speciale. La produzione sarà affidata a Avi Arad, noto produttore cinematografico, mentre la regia sarà nelle mani di Wes Ball, autore della celebre serie Maze Runner.

Grazie a questo aggiornamento, i fan possono ora attendere con ancor più fervore l’uscita del film, che si preannuncia come un’epica avventura cinematografica nel vasto e affascinante universo di The Legend of Zelda.

