Il miliardario sud africano è conosciuto soprattutto per per le sue peculiari idee finanziarie che, talvolta sfiorano il limite della follia. Non è raro infatti, imbattersi in notizie che narrano lo stravagante modo di fare affari di Elon Musk.

Twitter e Elon Musk

Ormai è passato poco meno di un anno da quando il CEO di Tesla acquistò Twitter per 44 miliardi di dollari. Ciò stravolse completamente l’aspetto e alcune funzionalità del social. Questo cambiamento radicale (anche del nome) potrebbe aver infastidito l’utenza, di fatti X ha perso più del 71% del suo valore.

Per come stanno adesso le cose, non si può certo considerare una operazione di successo quella fatta da Elon Musk. A svelare la situazione è stato Fidelity uno dei maggiori azionisti della società che, pubblicando un rapporto per aggiornare gli investitori, si legge che ora X vale solo il 28% del prezzo di acquisto di 44 miliardi di dollari. La situazione è peggiorata dopo che Elon Musk ha sospeso la pubblicità di vari brand.

Periodo nero per Elon Musk

Questo si rivela essere un vero periodo nero per Elon Musk che, oltre al momento di instabilità di X, deve fare i conti con altri problemi stavolta in casa Tesla.

Ora l’azienda principale di Musk, deve fare i conti con un nuovo concorrente in campo automobilistico. Si tratta di BYD e arriva direttamente dalla Cina, quest’ultima ha già superato di gran lunga Tesla per quanto riguarda le vendite.

BYD è una multinazionale high-tech e il suo scopo principale è quello di far diminuire la dipendenza dai combustibili fossili. Opera in vari campi oltre a quello automobilistico, lavorando anche nel settore elettronico e ferroviario.

Dunque il magnate sud africano è alle prese con vari problemi derivanti dal suo grande impero. probabilmente avrà la testa troppo occupata per scegliere un altro sfidante per un duello.