Mercedes, il nuovo gioiellino elettrico farà tremare la Tesla Model 3

Le ultime immagini catturate hanno rivelato un potenziale nuovo concorrente nel segmento delle berline elettriche, destinato a sfidare la rinomata Tesla Model 3. Questa novità, che potrebbe rappresentare una nuova generazione della Classe C di Mercedes, sembra essere un modello ridotto rispetto alle tradizionali berline tedesche, che per decenni hanno dominato il mercato.

Mercedes: la linea elettrica si fa sempre più strada

Il prototipo fotografato, ancora in fase di camuffamento, appare condividere elementi di design con altri modelli della linea elettrica EQ di Mercedes, come EQC, EQE, EQS e il Concept CLA. Un dettaglio che salta all’occhio nelle foto disponibili è la fascia anteriore caratterizzata da una striscia luminosa a LED che copre tutta la larghezza del veicolo, richiamando il design dei nuovi crossover Smart, Smart #1 e #3.

In occasione del CES 2024, Mercedes ha annunciato il lancio del suo innovativo sistema di infotainment MBUX Virtual Assistant, che sarà integrato con il sistema vocale “My Mercedes”. Questa tecnologia promette di offrire un’esperienza utente rivoluzionaria, con una maggiore interattività e personalizzazione.

Secondo le fonti, la nuova Classe C elettrica di Mercedes si avvicinerà all’85-90% del rendering mostrato nelle immagini. Questo modello non solo mira a competere con la Tesla Model 3, ma anche con altre importanti rivali nel settore delle auto elettriche, come la Polestar 2 e la BMW i4.

Il lancio di questo nuovo veicolo è atteso con grande interesse, sia per valutarne le caratteristiche e le prestazioni effettive sia per capire come si posizionerà sul mercato in termini di prezzo. La sua uscita potrebbe rivelarsi un momento chiave per Mercedes nel settore delle berline elettriche, offrendo un’alternativa convincente alla dominante Tesla Model 3 e alle sue concorrenti.