Il nuovo Star Wars Outlaws è finito al centro delle indiscrezioni. Nonostante l’uscita sia prevista alla fine del 2024, stanno emergendo tantissime informazioni sul nuovo titolo open world realizzato da Ubisoft Massive.

Il titolo sarà incentrato sul mondo criminale e i giocatori impersoneranno una canaglia intenzionata a raggiungere i propri obiettivi truffando e rubando. Ne consegue, che gli scontri con i nemici e le forze dell’ordine Imperiale.

Considerando che questa componente sarà una parte fondamentale di Star Wars Outlaws, gli sviluppatori hanno deciso di introdurre una meccanica di gioco ispirata alla saga di GTA. Si tratta del sistema dinamico del livello di ricercato tipico della serie di Grand Theft Auto.

Gli sviluppatori di Star Wars Outlaws si sono ispirati a GTA per introdurre una meccanica tipica della serie nel nuovo open world galattico

Possiamo immaginare che commettendo crimini, aumenterà il livello di attenzione degli Imperiali e dei nemici. Man mano che il caos generato aumenterà, la risposta da parte degli NPC diventerà sempre più importante, fino all’arrivo dei mezzi pesanti.

La saga di GTA non sarà l’unico grande serie a cui Ubisoft Massive potrebbe essersi ispirata. Infatti, in Star Wars Outlaws sarà possibile stringere relazioni con varie fazioni e conquistare la loro fiducia oppure inimicarsele. Questo approccio potrebbe ricalcare quanto visto con i vari Fallout.

Inoltre, i giocatori potranno affrontare diversi scontri sfruttando il sistema di coperture. Questa meccanica sarà ispirata a Gears of War. Ma non è tutto, ci saranno sezioni in cui bisognerà sfruttare l’ambiente per superare gli ostacoli proprio come nella serie Uncharted.

La combinazioni di queste meccaniche darà vita ad un gioco totalmente che sarà certamente divertente e inedito. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.